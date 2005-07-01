كشورهاي اسلامي حمايت كامل خود را از دولت ابراهيم جعفري و بازگشت كامل حاكميت به عراق اعلام كردند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، كشورهاي اسلامي حمايت كامل خود را از دولت ابراهيم جعفري اعلام كردند.



كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي در پايان نشست خود در صنعا حمايت كامل خود را از دولت ابراهيم جعفري در تدوين قانون اساسي دايمي عراق و بازگرداندن امنيت و ثبات و اعاده كامل حاكميت و پايان اشغال اين كشور اعلام كردند.



ابوبكرالقربي وزيرخارجه يمن كه كشورش رياست سازمان كنفرانس اسلامي را برعهده گرفته است، اظهار داشت : سازمان كنفرانس اسلامي عراقي ها را به وحدت و يكپارچگي براي پايان دادن به اشغال كشورشان دعوت كرده است.



هوشيار زيباري وزير امور خارجه عراق نيز در نشست چهارشنبه وزيران امور خارجه كشورهاي همسايه عراق خواستار توجه بيشتر كشورهاي اسلامي به عراق و موضع صريح در قبال شورشيان عراقي شد.



زيباري با ابراز تاسف از اينكه كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي موضع روشن و صريحي در قبال تمرد و شورش و نيز دولت جديد عراق اتخاذ نكرده اند، ابراز اميدواري كرد كه موضع آنها در قبال عراق صريح و شفاف شود.



در اين بيانيه پاياني كه به بيانيه صنعا معروف شد، وزيران امور خارجه كشورهاي اسلامي تمام اشكال تروريسم را محكوم كردند اما بر ضرورت تفاوت قائل شدن ميان تروريسم و مقاومت مشروع بر ضد اشغالگران تاكيد كرد.



در نشست سه روزه صنعا، كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي طرح اصلاحات در اين سازمان را با هدف حفظ ماهيت اسلامي شهر قدس بررسي كردند .



لازم به يادآوري است كه سازمان كنفرانس اسلامي در سال 1969 ميلادي تاسيس شد و در حال حاضر 57 عضو دارد.



اكمال الدين احسان اوغلو دبيركل سازمان كنفرانس اسلامي در پايان اين نشست گفت : اين نشست نقطه عطفي در تاريخ سازمان از نظر اصلاحات به شمار مي رود.وي توافق بدست آمده درباره افزايش بودجه سالانه اين سازمان را آغاز جديد اعلام كرد.



ابوبكرالقربي وزير امور خارجه يمن از تشكيل كميته هايي براي بازنگري در منشور سازمان براي پيشبرد اصلاحات خبرداد.



به گفته وي ، وزيران امور خارجه بر تشكيل صندوقي براي مقابله با بلاياي طبيعي مانند فاجعه سونامي موافقت كردند .



سي و سومين نشست وزيران امور خارجه كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي از سه شنبه اين هفته آغاز و روز گذشته به كار خود پايان داد اين كنفرانس در سايه تدابير شديد امنيتي در مجتمع ورزشي صنعا برگزار شد كه خبرنگاران از ورود به آن منع شدند.