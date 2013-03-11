تجهیز 33 پایگاه امداد و نجات هلال احمر در محورهای مازندران/ راه اندازی تیم مدیریت بحران شهرستانها

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ولی پور صبح دوشنبه در نشستی رسانه ای در محل جمعیت هلال احمر استان افزود: محل هایی برای اسکان اضطراری در مازندران شناسایی و به مبادی ذیربط مدیریت بحران اطلاع رسانی شده است.

وی اظهار داشت: مرکز آی او سی با تجهیزات کامل امدادی در استان تشکیل و بر اساس ارزیابی سازمان، یکی از سه مراکز برتر کشور شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران با اشاره به راه اندازی شعب جمعیت استان به سیستم ارتباطات ماهواره ای، تصریح کرد: خط ندای انقلاب 147 در جمعیت هلال احمر استان ایجاد شد.

ولی پور از تجهیز پایگاههای امداد و نجات استان به ست نجات سبک خبر داد و گفت: تیم خبرنگاران بحران در چهار شهرستان استان راه اندازی شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران گفت: در یازده ماه گذشته، به 2556 حادثه در استان نظیر سیل بهشهر، زلزله تبریز و 34 هزار و 500 نفر امدادرسانی شده است.

ولی پور با بیان اینکه بیش از 20 میلیارد ریال اقلام امدادی بین حادثه دیدگان استان و کشور در سالجاری توزیع شده است، افزود: سطحی کمی و کیفی نیروهای آموزش دیده استان ارتقا یافته است.

وی از برگزاری هزار و 612 دوره آموزش عمومی و تخصصی برای امدادگران و داوطلبان جمعیت هلال احمر استان خبر داد و گفت: مرکز جامع توانبخشی استان در قائم شهر مستقر شده است.

ولی پور از برنامه ای جمعیت برای ساماندهی تیم های درمان اضطرار در استان خبر داد و گفت: 150 کانون دانشجویی، روستایی، پیشاهنگی در استان ایجاد و به هزار و 15 کانون افزایش یافته است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران از اجرای 961 برنامه برای جوانان اوقات فراغت در استان خبر داد و تصریح کرد: ساماندهی امور خیرخواهانه و داوطلبان در استان داشته باشیم که در این راستا کمیته مشارکت های عمومی و مجمع خیران هلال احمر راه اندازی کردیم.

وی بیان داشت: 75 خانه و پایگاه داوطلبی در سطح مساجد روستاهای استان راه اندازی شده و 12 قطعه زمین برای ساخت پایگاهها و انبارهای امدادی صورت گرفته است.

ولی پور از اجرای 75 پروژه داوطلبی و مردم نهاد در مناطق محروم استان طی سالجاری خبر داد و گفت: به منظور کمک به افراد بی بضاعت در آستانه نوروز، 25 هزار البسه و کالاهای مورد نیاز ایام عید در راستای طرح فرشتگان در استان اجرایی می شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران از ساماندهی بانک اطلاعات خیران و داوطلبان فعال هلال احمر استان خبر داد و گفت: تاکنون کمک های خوبی از سوی خیران به جمعیت صورت گرفته است.

ولی پور گفت: در نوروز 92، 33 پایگاه امداد و نجات ثابت و موقت در مناطق کوهستانی و جاده ها ایجاد و 70 دستگاه خودروی امداد نجات، یک دستگاه بالگرد امدادی، یک دستگاه اتوبوس آمبولانسی کار خدمات رسانی به میهمانان نوروزی 92 را بر عهده دارند.

وی از برپایی 40 پست راهنمایی مسافران نوروزی با نام شهدای امدادگر و سرداران شهید شهرهای استان و خیمه های نماز در جوار این پست ها در ایام نوروز خبر داد و گفت: 300 هزار نسخه بروشور و لوح فشرده معرفی جاذبه های نوروزی استان، بین گردشگران توزیع می شود.

مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد.

