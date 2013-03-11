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۲۱ اسفند ۱۳۹۱، ۱۱:۵۳

با حکم استاندار/

عزت‌الله خورشیدی سرپرست دفتر امور شهری استانداری بوشهر شد

عزت‌الله خورشیدی سرپرست دفتر امور شهری استانداری بوشهر شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: با حکم استاندار بوشهر عزیزالله خورشیدی به‌عنوان سرپرست دفترامورشهری و شوراهای اسلامی استانداری بوشهر تعیین شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون امور عمرانی استاندار بوشهر در آئین معرفی سرپرست دفتر امور شهری و شوراهای اسلامی استانداری با بیان اینکه مدیر کل دفتر امورشهری استانداری در راس هرم مدیریت شهرداری‌ها است گفت: خدمات‌دهی در شهرها بیش از گذشته است و برای این حرکت  باید بدنه کارشناسی حوزه عمرانی تقویت شود.

شاپور رستمی توجه به آموزش و پژوهش در حوزه امورشهری را مهم دانست و تاکید کرد: توجه به آموزش و پژوهش کارشناسان  فنی در حوزه امورشهری که نقش ویژه ای در روند توسعه طرح‌های عمرانی دارد باید فعال‌تر شود.

وی همچنین بر توجه به بودجه امور شهری و شهرداری‌ها تاکید کرد.

در این آئین ضمن قدردانی از خدمات آقای سعید راستی، عزیرالله خورشیدی را به‌عنوان سرپرست دفتر امور شهری و شوراهای اسلامی استانداری بوشهر تعیین شد.

کد مطلب 2016179

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