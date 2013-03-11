به گزارش خبرگزاری مهر، معاون امور عمرانی استاندار بوشهر در آئین معرفی سرپرست دفتر امور شهری و شوراهای اسلامی استانداری با بیان اینکه مدیر کل دفتر امورشهری استانداری در راس هرم مدیریت شهرداری‌ها است گفت: خدمات‌دهی در شهرها بیش از گذشته است و برای این حرکت باید بدنه کارشناسی حوزه عمرانی تقویت شود.

شاپور رستمی توجه به آموزش و پژوهش در حوزه امورشهری را مهم دانست و تاکید کرد: توجه به آموزش و پژوهش کارشناسان فنی در حوزه امورشهری که نقش ویژه ای در روند توسعه طرح‌های عمرانی دارد باید فعال‌تر شود.

وی همچنین بر توجه به بودجه امور شهری و شهرداری‌ها تاکید کرد.

در این آئین ضمن قدردانی از خدمات آقای سعید راستی، عزیرالله خورشیدی را به‌عنوان سرپرست دفتر امور شهری و شوراهای اسلامی استانداری بوشهر تعیین شد.