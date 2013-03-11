تعطیلی واحدهای متخلف فروش موادمحترقه

گرگان - خبرگزاری مهر: دادستان گرگان به فروشندگان مواد محترقه و آتش زا در آستانه چهارشنبه سوری هشدار داد و گفت: واحد های صنفی که اقدام به عرضه و فروش مواد محترقه کنند به مدت طولانی تعطیل می شوند.