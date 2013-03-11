تعطیلی واحدهای متخلف فروش موادمحترقه

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی صبح دوشنبه در جمع مسئولان قضایی استان افزود: همچنین افرادی که با استفاده از مواد محترقه برای مردم مزاحمت ایجاد کنند هم در ایام نوروز در زندان به سر خواهند برد.
وی با بیان این که هر سال در این ایام با جراحت ها و حوادث دلخراش ناشی از چهارشنبه سوری مواجه هستیم از جوانان خواست با بی احتیاطی ،کام خانواده ها را در ایام نوروز تلخ نکنند.
وی با بیان این که تمام تلاش ما بر این است که حتی الامکان با خاطیان برخورد قضایی نداشته باشیم، گفت: امیدواریم با مراقبت بیشتر خانواده ها امسال نیز همچون سال گذشته ، شاهد اتفاق ناگواری در استان نباشیم.
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