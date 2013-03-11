10 راهبرد در حوزه صيانت از نهاد خانواده اجرايي مي شود/ پيشگيري از طلاق ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عماد دخاني، صبح دوشنبه در نشست خبري با تشريح فعاليت هاي مجموعه بنياد صيانت از نهاد خانواده دادگستري استان اظهار كرد: بنياد صيانت از نهاد خانواده غير دولتي بوده و برنامه هاي آن در سال 92 شامل 10 راهبرد و سياست است.

رئيس بنياد صيانت از نهاد خانواده خراسان رضوي افزود: تشكيل بانك اطلاعات جامع در حوزه آسيب هاي خانواده و اجراي طرح ملي پيشگيري از طلاق بخشي از اين راهبردها است.

حجت الاسلام دخاني با تاكيد بر اينكه يكي از مشكلات و معضلات موجود اين است كه اطلاعات كافي و جامع در حوزه آسيب هاي خانواده وجود ندارد، گفت: تشكيل بانك اطلاعات مي تواند در اين زمينه گره گشا باشد.

مديريت، هدايت و برنامه ريزي در حوزه خانواده

وي سياست و راهبرد دوم اين نهاد را مديريت، هدايت و برنامه ريزي در حوزه خانواده دانست و افزود: در سال جديد هر ارگان، سازمان غير دولتي و دولتي اگر در حوزه خانواده بخواهد فعاليت كند بايد يكپارچه سازي و ساماندهي اقدامات خود را با بنياد مطرح كرده تا تصميم گيري نهايي اتخاذ شود.

رئيس بنياد صيانت از نهاد خانواده خراسان رضوي سياست سوم بنياد صيانت از نهاد خانواده را پيشنهاد ايجاد يك فرهنگسرا در حوزه خانواده با همكاري كميته امداد، انجمن حمايت از زندانيان بهزيستي و آموزش و پرورش دانست و گفت: حمايت و پشتيباني از اقشار آسيب پذير به ويژه كودكان و نوجوانان و زنان بي سرپرست و بد سرپرست از ديگر راهبردها است.

حجت الاسلام دخاني تاكيد كرد: ارائه طرح هايي در رابطه با ازدواج آسان، پيشگيري هاي قبل از ازدواج، نظارت و ساماندهي بر عملكرد واحدهاي مشاوره و ملاحظه كردن برنامه هاي سازمان ها و ادارات يا بخش هاي خصوصي و اظهار نظر كيفي پيرامون اجراي هرچه بهتر خدمات از سياست هايي است كه به صورت جدي پيگيري مي شود.

اجراي طرح ملي اميد

وي تصريح كرد: ساماندهي اساتيد و مشاورين حوزه خانواده و انجام نشست هاي تخصصي بر اساس اولويت جرايم و آسيب هاي اجتماعي در حوزه خانواده از ديگر راهبردهاي اين نهاد است.

رئيس بنياد صيانت از نهاد خانواده خراسان رضوي بيان كرد: تحقيق و پژوهش در حوزه خانواده با مشاركت تمام دستگاه هاي متولي به صورت علمي و كاربردي به نحوي كه خروجي هاي آن قابليت اجرا در دستگاه قضا و ساير سازمان ها و دستگاه ها را داشته باشد و اجراي طرح ملي اميد توسط موسسه خادمان علم و اخلاق و واگذاري اين طرح به استان براي اجرا در 31 استان از سياست هايي است كه در بنياد صيانت از خانواده به آن پرداخته مي شود.

حجت الاسلام دخاني با اشاره به اهدف اين بنياد اظهار كرد: هدف اين بنياد تحقق سه محور اساسي تشكيل، تحكيم و تعالي خانواده است.

وي با اشاره به انجام ندان اقدامات كافي در حوزه خانواده بيان كرد: اين بنياد به دليل تازه تاسيس بودن و نداشتن بانك اطلاعات جامع در حوزه خانواده اقدامات جدي را در بخش خانواده و آسيب هاي آن انجام نداده و بعد از تشكيل اين بانك اطلاعات تصميمات لازم اتخاذ مي شود.

رئيس بنياد صيانت از نهاد خانواده خراسان رضوي تصريح كرد: در مجموعه هيئت امناي اين بنياد شخصيت هاي علمي و برجسته اي همچون امام جمعه مشهد و مديركل دادگستري استان حضور دارند.

حجت الاسلام دخاني بيان كرد: اين بنياد زير مجموعه معاونت پيشگيري از وقوع جرم شكل گرفته و 31 شعبه در 31 استان كشور دارد.