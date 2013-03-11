تجهیز و آماده سازی بوستان های منطقه چهار قم در آستانه عید نوروز

احمد نکونام در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: با توجه به اینکه فضاهای سبز در هر نقطه ای در فصل زمستان شادابی و طراوت خود را تا حد زیادی از دست می دهند شهرداری ها جهت احیای آنها با مشکلات زیادی روبرو خواهند شد و انرژی زیادی باید صرف این مهم صورت گیرد تا منظر شهری در حلول سال جدید چهره سرسبزی را به خود بگیرد.



وی ادامه داد: واحد فضای سبز با تمام توان و امکانات در جهت احیای فضای سبز اقدامات مؤثری را انجام می دهد از اینرو تاکنون با تلاش بی وقفه پرسنل زحمت کش فضای سبز در حدود سه هکتار از فضای سبز بوستان علوی بهسازی و در حدود 30 هکتار عرصه جهت احداث فضای سبز آماده سازی شده است.



شهردار منطقه چهار قم بیان کرد: در این عملیات اجرایی تاکنون 32 هزار مترمربع چمن و 230 هزار اصله درخت، درختچه، گلهای زینتی کاشته و یا به مردم عزیز اهداء شده است و تعداد 250 عدد از تجهیزات و مبلمان های پارکی و وسایل بازی کودکان رنگ آمیزی و نصب شده است.



وی با اشاره به کاشت و بهسازی فضای سبز 43 مدرسه، ساخت و تجهیز سه نمازخانه، احداث سرویس بهداشتی بوستان ساحلی، رفع نقص پنج سرویس بهداشتی و برگزاری جشن بزرگ درختکاری در بوستان های علوی و نرگس افزود: امیدواریم بتوانیم فضاهای سبز سطح منطقه چهار را در ایام عید به نحو شایسته و در خور شهروندان و مسافران عزیز مهیا کنیم.