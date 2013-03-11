صبا به دنبال تضمین بقا در لیگ برتر/ آلومینیوم در اندیشه فرار از سقوط

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته سیزدهم از دور برگشت بازی های این فصل لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور در حالی از اوایل هفته آینده آغاز می‌شود که تیم فوتبال صبای قم در تلاش برای کسب پیروزی بعد از 6 مسابقه و آلومینیوم هرمزگان در اندیشه جدایی از قعر جدول رده بندی رقابت های لیگ برتر فوتبال در دیداری حساس برابر یکدیگر صف آرایی می کنند.

پنج هفته تا پايان ليگ دوازدهم فوتبال باشگاه‌هاي برتر كشور

این در حالی است که تنها پنج بازی به پایان دوازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس باقی مانده است و در بالای جدول سه تیم استقلال تهران، فولاد مبارکه سپاهان اصفهان و تراکتورسازی تبریز برای قهرمانی و در پایین جدول حالا فقط پنج تیم گهر شهرداری دورود، صنعت نفت آبادان، ذوب آهن اصفهان، پیکان تهران و آلومینیوم هرمزگان برای فرار از سقوط در تلاش و تکاپو هستند.

بر اساس برنامه ریزی سازمان لیگ برتر فدراسیون فوتبال دیدارهای هفته سی‌ام رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور در حالی برگزار می‌شود که فوتبال دوستان قمی این هفته می‌توانند شاهد بازی خانگی صبای قم در مصاف با تیم آلومینیوم هرمزگان باشند، دیداری که پانزدهمین میزبانی صبا از رقبای لیگ برتر در این فصل محسوب می‌شود.

دیدار صبای قم و آلومینیوم هرمزگان حساسیت بالایی دارد چون دو تیم در میان تیم‌های نیمه پائین جدول رده بندی هستند و صبا تا حدودی و آلومینیوم هرمزگان صد در صد خطر سقوط به دسته اول فوتبال کشور را احساس می‌کنند، مسابقه‌ای که قرار است دو تیم از ساعت 16 عصر یکشنبه بیست و هفتم اسفندماه در تلاش برای کسب سه امتیازش در ورزشگاه یادگار امام قم برابر یکدیگر صف آرایی کنند.

صبا در مكان دهم و آلومينيوم در رده چهاردهم ليگ برتر

تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان تا قبل از جدال هفته سی ام با تیم فوتبال صبای قم در هفته سیزدهم از دور برگشت بازی های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور موفق به کسب 28 امتیاز شده است در حالی که صبای قم 37 امتیازی و دارای حاشیه امنیت است.

آمار شاگردان مرفاوی نشان می دهد که صبای قم در دیدارهای دور برگشت لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور تا کنون تنها موفق به کسب سه پیروزی، دو باخت و هفت تساوی شده است و در حال حاضر از رقیب هرمزگانی خود 9 امتیاز کمتر اندوخته و با احتساب این دیدار، سه بازی خانگی و دو بازی خارج از خانه تا پایان لیگ دوازدهم در پیش دارد.

صبای قم در دور برگشت تنها موفق به شکست تیم های فوتبال پیکان تهران، ملوان بندر انزلی و صنعت نفت آبادان شده است، به تیم های فولاد مبارکه سپاهان اصفهان و نفت تهران باخته است و با تیم های پرسپولیس تهران، ذوب آهن اصفهان، تراکتور سازی تبریز، فجر شهید سپاسی شیراز، داماش گیلان، استقلال تهران و گهر شهرداری دورود نیز نتیجه ای بهتر از تساوی نصیب این تیم نشده است.

