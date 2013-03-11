بدهکاری 113 میلیون تومانی ارشاد به تئاتر خیابانی/ مدیران 46 گروه را ندیدند

علیرضا دهقانی رئیس هیأت مدیره انجمن تئاتر خیابانی خانه تئاتر درباره وضعیت گروه‌های تئاتر خیابانی و پرداخت معوقه‌ها به هنرمندان تئاتر خیابانی از سوی اداره‌کل هنرهای نمایشی به خبرنگار مهر گفت: طبق آمار موجود گروه‌های تئاتر خیابانی از سال 89 تا 91 حدود یکصد و 68 میلیون تومان بابت اجرای آثار خود از اداره‌کل هنرهای نمایشی بستانکار بودند که طبق گفته شهرام نوشیر رئیس دفتر تئاتر خیابانی و ابراهیم گله‌دارزاده مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی 55 میلیون تومان از این بدهی پرداخت شده است.



وی ادامه داد: در حال حاضر گروه‌های تئاتر خیابانی به طور رسمی در سال 91 مبلغ یکصد و 13 میلیون تومان از اداره‌کل هنرهای نمایشی بابت اجراهای خود بستانکار هستند. این طلب بابت اجراهای سال 91 تا تاریخ 21 مهرماه امسال بوده است.



رئیس هیأت مدیره انجمن تئاتر خیابانی خانه تئاتر یادآور شد: در پیگیری‌های انجام شده مشخص شد 46 گروه تئاتر خیابانی در تهران و سایر استان‌های کشور که از سال 89 تا 91 اجرای عمومی داشته‌اند از سوی مدیریت دیده نشده و جزو آمار اجراها ارائه نشده‌اند. این اتفاق حتی در خصوص گروهی که در فضای باز مجموعه تئاتر شهر هم اجرا شده رخ داده و اجرای این گروه جزو آمار فعالیت تئاتر خیابانی ارائه نشده و یا در شهرستان‌ها مدیران کل ارشاد تأییدیه اجرای برخی گروه‌ها را نداده‌اند.



دهقانی با اشاره به پیگیری شهرام نوشیر به عنوان رئیس دفتر تئاتر خیابانی اداره‌کل هنرهای نمایشی بابت 46 گروه دیده نشده در آمار فعالیت‌های تئاتر خیابانی گفت: آقای نوشیر نامه‌ای به مدیرکل هنرهای نمایشی زده و خواستار پیگیری به وضعیت این 46 گروه تئاتر خیابانی شده است.



این هنرمند و کارگردان فعال تئاتر خیابانی با اشاره به لغو اجرای عمومی نمایش‌های خیابانی به دلیل نبود بودجه تصریح کرد: نوشیر در پاسخ به پیگیری انجمن تئاتر خیابانی خانه تئاتر درباره وضعیت اجرای عمومی گفت که به دلیل بدهی یکصد و 13 میلیونی به تئاتر خیابانی تا زمان پرداخت این بدهی اجرای عمومی تئاتر خیابانی انجام نخواهد شد. این کار اشتباه است. لغو اجرای عمومی تئاتر خیابانی با دلیل نبود بودجه، پاک کردن صورت مسأله در تئاتر ایران است.



