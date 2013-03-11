تاسیس کارگاه آموزش ساخت درب و پنجره باUPVC برای اولین بار در اراک

به گزارش خبرگزاری مهر٬ حسین رسولی راه اندازی اين کارگاه بنا به درخواست و استقبال شرکت ها, کارخانجات اراک عنوان کرد و افزود: تا کنون يک دوره آموزشی در اين کارگاه برگزار شد و با برنامه ريزی های به عمل آمده از ابتدای سال آينده علاقمندان می توانند به کسب مهارت در اين کارگاه بپردازند.

شهروندان در ایام پایانی سال پلیس را یاریگر باشند

فرمانده انتظامي شهرستان خمين استان مركزي گفت: در ايام پاياني سال،نيروي انتظامي طرح ها و تدابير لازم را براي ثبات آرامش شهروندان به مرحله اجراء گذاشته و لازمست که که همچون گذشته شهروندان از همه مهمتر معلمان،دانش آموزان و اولياءپليس را در کليه زمينه ها همراه و یاریگر باشند.

سرهنگ عزيزاله اويسي به نقش معلمان بر پيشگيري از ترويج و گسترش آسيب هاي اجتماعي در اجتماع اشاره کرد و گفت: آموزش همگاني يکي از اصول مهم در پيشگيري وضعي است و معلمان با توجه به بستر بسيار مهمي که در اختيار دارند، مي توانند در ارتقاء بينش و آگاهي فرزندان ايران زمين و جلوگيري از انحرافات آنها اثر بخش باشند.

حرکت به سمت قرآن،راز سعادت انسان

رئيس عقيدتي سياسي فرماندهي انتظامي استان مركزي رمز و راز سعادت انسان را حركت به سمت قران دانست و گفت: رمز و راز سعادت انسان حرکت به سمت قرآن است و همه ما بايد در جهت حرکت در مسير الهي و رسيدن به درک واقعي مفاهيم قرآني پيشتاز باشيم و حداکثر تلاش خود را به کار ببنديم، با اين نيت که به عرفان و معرفت الهي برسيم تا در روز قيامت قرآن منجي ما باشد ، چراکه حرکت به سمت قرآن با هدف ماديات در حقيقت لبيک گفتن به دعوت شيطان براي افتادن در قعر گمراهي و دور شدن از معرفت و شناخت حق تعالي خواهد بود.

حجت الاسلام والمسلمين عادل پور با اشاره به دام هاي شيطان كه مهم ترين آنها حب دنيا و حب نفس است تأكيد نمود: اگر حرکت ما در جهت رسيدن به معنويت، رضايت خداوند و تهذيب نفس باشد در آن صورت قرآن به مانند طلوع خورشيد عامل حيات خواهد بود.

شرکت 5500 دانش آموز در سی و يكمين دوره مسابقات فرهنگی و هنری در اراک

پنج هزار و پانصد دانش آموز استان در مرحله استانی سی و يكمين دوره مسابقات فرهنگی وهنری اراک شرکت کردند.

رئيس اداره فرهنگی و هنری آموزش و پرورش استان مركزی گفت: مسابقات فرهنگی وهنری پرسش مهر به ميزبانی ناحيه 2 اراك دركانون امام علی (ع) از 5 اسفند آغاز و تا 24این ماه ادامه دارد.

ابوالفضل خاكباز با اشاره به اینکه این مسابقات در دو بخش حضوری و غیر حضوری برگزار می شود٬ اظهار کرد: بخش حضوری شامل سرود، تئاترعروسكی و صحنه ای و بخش غير حضوری شامل هنرهای دستی، تجسمی، ادبی، فيلم كوتاه، نقاشی وسرودهمگانی درحال برگزاری است.

وی در پایان تصریح کرد: شركت دانش آموزان در مسابقات فرهنگی و هنری نسبت به سال های گذشته افزايش چشمگيری داشته است.



