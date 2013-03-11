نمایشگاه مد و لباس بازار مکاره نیست

به گزارش خبرنگار مهر، عصر دیروز 20 اسفندماه نشستی با حضور حمید شاه آبادی، معاون هنری وزارت ارشاد و اهالی رسانه در نمایشگاه مد و لباسی که در مصلی تهران در حال برگزاری است، برگزار شد.

در ابتدای این نشست که در شبستان مصلی تهران و در میان همهمه بازدیدکنندگان از نمایشگاه مد و لباس برگزار شد، شاه‌آبادی گفت: حوزه مد و لباس حوزه‌ای مستقل است که باید به تنهایی و خارج از محدوده سایر حوزه‌ها به آن نگریست.

وی افزود: لباس ملت ما باید نماد هویت ملی و دینی‌مان باشد. فعالیت‌هایی که طی دو سال اخیر در زمینه برگزاری نمایشگاه‌ها و ارائه مدل‌های مختلف انجام شده در همین راستا بوده است. تا کنون 7 نمایشگاه در زمینه مد و لباس برگزار شده که این نمایشگاه‌ها توانسته ذهن مخاطب را با فضای کلی ایجاد شده آشنا کند. فعالیت‌های انجام شده تاکنون توانسته فضا را برای ورود به مرحله بعدی آماده کند.

معاون هنری وزیر ارشاد با تاکید بر حمایت ارگان‌های دیگر از جشنواره مد و لباس گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید زمینه مناسبی را برای تولید طرح های برتر از سوی بخش خصوصی به وجود آورد. از سوی دیگر تلویزیون نیز باید با تبلیغ و ساختن برنامه‌های مختلف به آشنایی مردم با مقوله مد و لباس کمک کند.

وی این وارتخانه، وزارت آموزش و پرورش و صدا و سیما را در این زمینه کم‌کار دانسته و گفت: همه این وزارتخانه‌ها و صدا و سیما هنوز ارتباط خوبی با نمایشگاه مد و لباس برقرار نکرده‌اند. بر این اساس ساخت و پرداخت انیمیشن‌های یک دقیقه‌ای، فیلمنامه‌ و کارهای هنری را در دستور کار داریم تا فضای ارتباط با مردم تقویت شود.

معاون هنری ارشاد با ذکر این جمله که باید انتظارات مردم به صورت کامل از این جشنواره و نمایشگاه برآورده شود، گفت: این جشنواره و نمایشگاه مد و لباس حرکت خوبی است. خانم‌هایی که از نمایشگاه بازدید کردند اذعان داشتند که مدل‌های خوبی دیده‌اند.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی برای نکه چرا در یک جشنواره آثار به صورت فروشگاه به فروش می‌رسد و قالب‌های هنری رعایت نمی‌شود، گفت: کارهای خوبی انجام شده است که مسلما تنها زحمت من نیست. خلاقیت هفت هزار نفر است که در این نمایشگاه به بروز رسیده است. اینکه بخواهیم این زحمات را بازار مکاره بنامیم درست نیست.

مدیر کارگروه مد و لباس در پاسخ به اینکه چرا آثار یک جشنواره از مدت‌ها قبل در ویترین بسیاری از فروشگاه‌ها دیده می‌شوند، گفت: امسال و در جشنواره حاضر تاکید بر مانتو بوده است. شاید از دید ما که متخصص نیستیم این آثار شبیه هم باشند ولی یک طراح حرفه‌ای تغییرات را احساس خواهد کرد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش در مورد تعامل صدا و سیما با کارگروه مد و لباسی که وی مدیرش است، توضیح داد: کارگروه ساماندهی مد و لباس آیین‌نامه‌ای به منظور راه‌اندازی کمیته‌ای به نام رسانه و تبلیغ تصویب کرد که کار آن تبلیغ، فرهنگسازی و معرفی مدل‌های ایرانی اسلامی به جامعه با کمک رسانه‌هاست. مدیریت این کارگروه با نماینده‌ای است که رئیس سازمان صدا و سیما معرفی می‌کند و تمام مدیران شبکه‌ها نیز در آن عضوند.

شاه‌آبادی ضمن گلایه از وزارتخانه‌هایی که با کارگروه مد و لباس همکاری آنچنانی نمی‌کنند، گفت: تا پیش از این باور ما براین بود که بسترهای لازم برای همکاری بین کمیته ساماندهی مد و لباس با نهادهایی که در این کارگروه عضوند مانند وزارت صنعت و معدن، وزارت آموزش و پرورش و نیز سازمان صدا و سیما فراهم نبوده است، در واقع بخشی از این کوتاهی را ناشی از نبود زمینه مساعد می‌دانستیم اما برگزاری دومین دوره جشنواره مد و لباس فجر کم‌کم شرایط این همکاری و توجه بیشتر به محصولات این رویدادها را فراهم کرده است، بنابراین انتظار همکاری بیشتری از این ارگان‌ها داریم.

وی به همکاری تهیه‌کنندگان و طراحان صحنه و لباس با جشنواره و نمایشگاه مد و لباسی که ارشاد برگزار کرده است اشاره و اذعان کرد: این آثاری که در اینجا به نمایش درآمده است مورد تایید وزارت ارشاد است. ما از تهیه‌کنندگان و کارگردانان و نیز طراحان صحنه و لباس فیلم‌ها و سریال‌ها انتظار داریم که در این زمینه وارد عمل شوند و از این لباس‌ها استفاده کنند چرا که بازیگران تابع نظرات آنها هستند.

وی همچنین در مورد ایرانی و اسلامی بودن آثار به نمایش درآمده در این جشنواره گفت: شاید انتظارات برخی از افراد در خروج از نمایشگاه مد و لباس فجر تامین نشود که این نشان‌دهنده تنوع سلیقه است اما نباید فراموش کرد که برگزاری این رویدادها طراحان را به این نکته می‌رساند که در محصولات خود سلایق همه مردم را در کنار ضوابط و هنجارها مورد نظر قرار دهند.

وی از دعوت 50 نفر از فیلمنامه‌نویسان مطرح برای ارائه آثاری در مورد حوزه پوشش و عفاف خبر داد و گفت: اولویت اول ما در جشنواره فیلم و عکسی که برگزار کرده‌ایم فیلم کوتاه و فیلمنامه های کوتاه است و پس از آن انیمیشن‌های یک دقیقه ای و فیلم های صدثانیه ای است.

در حاشیه چه گذشت:

- معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امسال برای مطرح شدن هر چه بیشتر مقوله مد و لباس در جامعه، نخستین جشنواره فیلم و عکس مد و لباس را برگزار کرده است که این نشست به همت دبیر و ستاد خبری این بخش جشنواره مد و لباس برگزار شده بود که به اصرار از تمام خبرنگاران می خواستند که تنها در مورد جشنواره آنها سوالات خود را مطرح کنند.

- شاه آبادی نگاه رسانه مهر به امور دولتی را نگاهی سیاه عنوان کرد و از این رسانه خواست که عینک بدبینی را از جشمان خود بردارد!