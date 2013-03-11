سیستم پیش بینی سونامی در ژاپن رونمایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی ژاپن امروز – دوشنبه - دومین سالگرد 19 هزار قربانی آن زلزله را گرامی می دارد که سازمان هواشناسی این کشور از سیستم جدید هشدار سونامی خود رونمایی کرد.

سازمان هواشناسی ژاپن پس از وقوع زلزله دو سال پیش، به شدت مورد انتقاد قرار گرفت چرا که با تجهیزات موجود در این سازمان باید می توانست سونامی به این وسعت را هشدار بدهد.

در روز یازدهم مارس 2011(21 اسفند 89) زلزله ای با قدرت 9 ریشتر شهرهای ساحلی ژاپن را لرزاند؛ این بزرگ ترین زلزله ثبت شده در این کشور محسوب می شود.

تاکشی کویزومی یکی از مقامات مرکز بین المللی اطلاعات زلزله و سونامی در مورد این سیستم جدید گفت این فناوری سرعت و دقت پیش بینی سونامی را پس از وقوع زلزله های بزرگ افزیش می دهد.

این فناوری جدید دستگاه های مداری موسوم به پهنای باند حرکت قوی که در 80 منطقه ژاپن نصب شده اند گستره وسیعی از امواج زمینی ناشی از زلزله را اندازه گیری می کنند.

این سیستم در حال گسترش شبکه کنونی اش از 261 ایستگاه زمین لرزه ای است که در سراسر این کشور نصب شده اند. در زمان زلزله دو سال پیش در این کشور 221 ایستگاه لرزه نگاری وجود داشت.

این سیستم جدید از یک باتری نوین با طول عمر بالا برخوردار است که در ایستگاه های زمین لرزه سراسر این کشور نصب شده است. محققان ژاپنی از باتری استفاده کرده اند تا در صورت قطعی برق ناشی از زلزله ارتباط سیستم با مرکز هواشناسی در توکیو قطع نشود.

با این حال این سیستم جدید نیز هنوز چالش هایی دارد چرا که در مورد زلزله های بزرگ بسته به گستره عوامل فنی مانند طول خط گسل یا موقعیت، پیش بینی دقیق سونامی می تواند بیش از سه دقیقه طول بکشد.