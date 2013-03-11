به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا جعفری صبح دوشنبه در مراسم همایش تجلیل از کانونهای برتر مساجد سمنان به مناسبت سالروز تاسیس کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در فرهنگسرای کومش سمنان گفت: کسانی می‌توانند سازندگی مساجد را بر عهده بگیرند که هیچ ترسی جز خدا در دل نداشته باشند.

وی، با اشاره به ویژگی‌های فردی و اخلاقی افرادی که در سنگر مساجد فعالیت می‌کنند، اظهار داشت: کسانی می‌توانند سازندگی مساجد را بر عهده بگیرند که هیچ ترسی جز خدا در دل نداشته باشند.

جعفری، تقوا مداری، شجاعت، آشنایی با فرهنگ اسلام و انقلاب، اخلاق‌مداری و ... را از دیگر ویژگی‌های افرادی برشمرد که خواستار انجام فعالیت‌های مسجدی هستند.

اجرای طرح‌های متعدد قرآنی، فرهنگی و هنری در کانو‌ن‌های مساجد سراسر کشور

معاون پژوهش ستاد عالی کانون‌های فرهنگی مساجد کشور با اشاره به طرح‌های متعدد قرآنی، فرهنگی و هنری که در کانو‌ن‌های مساجد سراسر کشور در حال اجرا است، افزود: با این وجود خلأها و کمبودهای زیادی در زمینه فرهنگ قرآنی در کشور داریم که با وجود قرآن کریم و روایات ائمه اطهار (ع)، کمبود منبع نداریم و کمبود ما، منظومه‌سازی است.

وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری خط پیشرفت و ترقی را خطی که اسلام مشخص کرده، اعلام کردند، خاطرنشان کرد: اکنون در زمان نظام سازی هستیم و تا رسیدن به جامعه اسلامی و امت اسلامی کار بسیار دشوار و سختی در پیش داریم.

جعفری تصریح کرد: اعضای کانون های فرهنگی و هنری مساجد جزو افتخارات کشور و نظام هستند و فلسفه اصلی تاسیس کانون ها نیز مبارزه با تهاجم فرهنگی دشمنان و احیای کارکردهای فرهنگی و تبلیغی مساجد است.

معاون پژوهش ستاد عالی کانون‌های فرهنگی مساجد کشور اظهار کرد: تمام افتخارات ایران اسلامی از اوایل پیروزی انقلاب تاکنون به برکت مسجد، حضور آحاد مختلف مردم به ویژه نسل جوان در مساجد و ترویج اندیشه های مسجد محور است.

وی عنوان کرد: مسجد مکان بصیرت افزایی و روشنگری است و فعال بودن مساجد ایران اسلامی خشم دشمنان را به دنبال خواهد داشت.

بیدارسازی جوانان در کانون های مساجد انجام می شود

جعفری با اشاره به بیدارسازی جوانان در کانون های فرهنگی مساجد اظهار کرد: مدیران باید با برنامه‌های فرهنگی، هنری و معنوی جوانان را درباره فتنه‌های دشمن بیدار و با برنامه‌های پر بار آنان را در برابر خطرات موجود بیمه کنند و نگذارند این سرمایه‌های گرانقدر با سرمایه‌گذاری دشمن به انحراف کشیده شوند.

معاون آموزش و پژوهش ستاد عالی کانون های مساجد کشور افزود: تشکیل کانون‌های فرهنگی هنری در دل مساجد، فتنه‌های دشمن را خاموش می‌کند؛ زیرا بر این باوریم که این تشکل‌ها مسوولیت حزب‌اللهی را سنگین‌تر کرده و آنان را برای برنامه‌های فرهنگی راغب‌تر می‌نماید.

کانون های فرهنگی هنری مساجد سربازان ولایت فقیه هستند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان نیز در این مراسم مسجد را پایگاه تمدن سازی اسلامی و مرکز و محوریت تمام فعالیت ها عنوان کرد و گفت: باید تمام نهادها خط و مشی خود را از مسجد بگیرند.

محمدرضا سوقندی با اشاره به فعالیت مطلوب کانونهای فرهنگی هنری مساجد اظهار داشت: کانون های فرهنگی، هنری مسجد، تجلی گاه پیوند دین و هنر هستند، بهترین و زیباترین هنرها هنری است که از تفکر مسجدی بهره گیرد، فرهنگ و هنری مسجد محور است که عمران معنوی مساجد را در پی دارد.

وی افزود: کانون های فرهنگی، هنری مساجد می توانند مدل ها و الگوهای اسلامی ایرانی را برای برنامه های مسجد محور ارائه کنند به گونه ای که ما با کمترین هزینه بیشترین بهره وری را داشته باشیم، آنچه در این بخش مهم است توجه به تربیت منابع انسانی و توانمندسازی فعالان فرهنگی است و سلسله جشنواره های جوانان مساجد می تواند گامی عملی در این جهت باشد.

شهرستان محوري رويکرد اصلی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان سمنان

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان با اشاره به رويکرد شهرستان محوري اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان سمنان گفت: کانون هاي فرهنگي و هنري مساجد استان در هر شهرستان بايد ارتباط خود را با اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان خود تقويت کنند.

وی افزود: ما معتقديم در ادارات تابعه این اداره کل ظرفيت هايي است که بايد کانون هاي مساجد از آن استفاده کنند و در کانون ها نيز ظرفيت هايي است که بايد از آن بهره مند شوند.

سوقندي گفت: مسجد بايد محور فعاليت ها قرار گيرد و نبايد از ظرفيت هاي کانون هاي فرهنگي هنري مساجد غافل شويم.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان گفت: استفاده از ظرفيت هاي مساجد براي مقابله با تهاجم فرهنگي از ضرورت هاي کانون هاي فرهنگي هنري مساجد است.

کانونهای فرهنگی مساجد، جوانان را در مقابل دسیسه های دشمن بیمه می کند

مسئول مرکز رسیدگی به امور مساجد استان سمنان نیز در این مراسم گفت: دشمن علیه ما جنگ تمام عیار فرهنگی به راه انداخته است و یکی از پایگاه‌هایی که می‌تواند نوجوانان و جوانان را بیمه کند و از این تهدید جدی در امان بدارد، کانون‌های فرهنگی هنری مساجد است.

حجت‌الاسلام حسین علی قدرتی افزود: مسجد یکی از سنگرهای اصلی مبارزه با تهاجم فرهنگی در کشور است که به عنوان مهم‌ترین پایگاه دسترسی نوجوانان و جوانان به موضوعات مهم روز می‌تواند نقش موثری را ایفا کند.

وی ادامه داد: امروز دشمن سنگر خود را تغییر داده است به طوری که در گذشته جنگ، جنگ نظامی بود و دشمن رو در روی ما ایستاده و یک تهاجم نظامی علیه ما داشت و ما نیز مقابله می‌کردیم ولی امروز سنگر، سنگر فرهنگی است و ما باید خود را در سنگر فرهنگی ببینیم.

سنگر فرهنگی مسجد، نیازمند نوجوانان و جوانان متدین و ولایت‌مدار است

مسئول مرکز رسیدگی به امور مساجد استان سمنان اضافه کرد: این سنگر فرهنگی نیازمند نوجوانان و جوانان متدین و ولایت‌مداری است که بتوانند از آیین پاک محمدی و از معارف ناب اسلامی دفاع کنند و قطع یقین اگر بخواهیم در برابر تهاجم فرهنگی که دشمن علیه جامعه امروز ما تداعی کرده است، مقاومت کنیم باید در مساجد به نحو اصولی و منطقی برنامه‌ریزی کنیم تا در برابر هجمه‌های عظیمی که وارد می‌شود، پاسخ مناسبی دهیم.

قدرتی عنوان کرد: طی چند سال اخیر رهبری روی بحث تهاجم فرهنگی بیشتر تکیه کردند و زمانی می‌فرمودند تهاجم و شبیخون فرهنگی و سپس جنگ فرهنگی و جنگ نرم را عنوان کردند و سپس ناتوی فرهنگی و اخیرا نیز فرمودند باید قرارگاه فرهنگی تشکیل شود که اگر به این اصطلاحات دقت شود، به این نتیجه می‌رسیم اصطلاحات به کار برده شده نظامی هستند که رهبری در حوزه فرهنگ به کار برده‌اند.

کانون‌های مساجد نقش موثری در راستای مبارزه با تهاجم فرهنگی ایفا می کنند

وی تاکید کرد: کانون‌های مساجد با اجرای برنامه‌های آموزشی، فرهنگی، تربیتی و ورزشی می‌توانند نقش موثری در راستای مبارزه با تهاجم فرهنگی ایفا کنند.

مسئول مرکز رسیدگی به امور مساجد استان سمنان با اشاره به اقدامات دبیرخانه کانون‌های مساجد اعلام کرد: دبیرخانه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در استان سمنان، فعالیت چشمگیری دارد البته این فعالیت کافی نیست و باید به صورت چشمگیرتری و بیش از امروز باشد تا بیش از پیش جوانان و نوجوانان را جذب فعالیت‌ها و امکانات خود کنند.

قدرتی اظهار داشت: برنامه‌ریزی در کانون‌ها باید به صورتی باشد که در همه سطوح و فعالیت‌های فرهنگی برای جوان و نوجوان برنامه‌ریزی شود و اینگونه، نتیجه کار اثرگذارتر است؛ فعالیت‌های کانون‌های مساجد می‌تواند جوان و نوجوان را از آسیب‌های فرهنگی دور و در برابر این آسیب‌ها بیمه کند.

وی گفت: کانون‌های مساجد توجه داشته باشند که باید با نوجوان و جوان به روز برخورد کنند و اگر بر اساس تفکرات سنتی بخواهیم با جوان امروز کار فرهنگی انجام دهیم، قطع یقین نتیجه لازم حاصل نمی‌شود.

قدرتی یادآور شد: جوان امروز نیازهای متفاوتی با جوان‌های گذشته دارد و ما باید سعی کنیم مدلی را پیاده کنیم تا پاسخگوی نیاز امروز جوان بوده و این قشر را هرچه بیشتر جذب مساجد کنیم و در این راستا باید برخورد مناسب با نوجوان و جوان و توجه به نیازهای اساسی جوان امروز در دستور کار قرار گیرد.

بیش از 40 کانون مساجد در شهرستان سمنان فعالیت دارند

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان سمنان از فعالیت 47 کانون فرهنگی و هنری مساجد در شهرستان سمنان خبر داد.

امیر رسولیان با بیان اینکه کانون های فرهنگی هنری مساجد محل اصلی فعالیت های فرهنگی هستند افزود: این کانون‌ها توجه داشته باشند که باید با نوجوان و جوان به روز برخورد کنند و اگر بر اساس تفکرات سنتی بخواهیم با جوان امروز کار فرهنگی انجام دهیم، قطع یقین نتیجه لازم حاصل نمی‌شود.

وی با اشاره به اینکه در یکساله اخیر 15 کانون فرهنگی هنری مساجد در شهرستان سمنان ایجاد شده است افزود: شش کانون فرهنگی هنری مساجد شهرستان سمنان روستایی هستند.

رسولیان با اشاره به اینکه 88 مسجد در شهرستان سمنان فعالیت دارند افزود: 47 کانون فرهنگی هنری مساجد و 13 خانه نور در شهرستان سمنان فعال هستند.

فعالان کانون مساجد شهرستان سمنان تجلیل شدند

در پایان این مراسم از 9 کانون فرهنگی هنری برتر و فرماندار سمنان، رئیس ارشاد شهرستان سمنان تجلیل شد.

کانون های نور، والفجر، جهادیه، میثم تمار،علوی، منتظرین صاحب الزمان، مکتب الزهرا، الهادی، ثائمن الائمه جزو کانونهای برتر بودند.