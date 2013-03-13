کاهش آمار ازدواج و طلاق در سال 91/ وضعیت طلاق در تهران

به گزارش خبرنگار مهر ، براساس آمار سازمان ثبت احوال در سال جاری 334 هزار و 667 مورد واقعه وفات رخ داده درحالیکه آمار موبوط به سال گذشته 352 هزار و 442 مورد بوده است.

کاهش 3.4 درصدی آمار وفات

مقایسه آمارهای سال 90 و 91 نشان دهنده کاهش 3.4 درصدی آمار وفات بطور متوسط در تمامی استانهای کشور بوده است.

استانهای سیستان و بلوچستان با کاهش 17.7 درصدی ، کهکیلویه و بویراحمد با کاهش 12.2 درصدی و استان لرستان با کاهش 7.6 درصدی دارای بیشترین میزان کاهش آمار وفات در میان استانهای دیگر بوده اند و همچنین سهم استان تهران نیز کاهش 4.7 درصدی بوده است.

نکته حائز اهمیت در این میان این است که از میان تمامی استانهای کشور آمار وفات فقط در دو استان خراسان شمالی و اصفهان به ترتیب با 12.1 درصد و 3.3 درصد از افزایش برخوردار بوده است.

کاهش 9.7 درصدی آمار ازدواج

همچنین آمار ازدواج نیز در سال جاری از کاهش 9.7 برخوردار بوده وبراساس آمارهای پایگاه اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال در سال جاری 726 هزار و 390 واقعه ازدواج رخ داده درحالیکه سال گذشته این آمار 804 هزار 789 بوده است.

استان کرمان در میان استانهای دیگر با 23.9 درصد با بالاترین میزان کاهش روبرو بوده و پس از آن نیز استانهای یزد با کاهش 17.8 درصد و هرمزگان 13.9 مواجه بوده و استان تهران نیز در آمار ازدواج از کاهش 11.1 درصدی برخوردار بوده است.

اما استان زنجان تنها استانی است که در واقعه ازدواج رشد 12.4 درصدی داشته است.

کاهش 6.7 درصدی آمار طلاق

در مورد آمار طلاق نیز براساس آمارهای سازمان ثبت احوال در سال جاری 121 هزار و 1 مورد واقعه طلاق رخ داده است درحالیکه آمار طلاق در سال 90 129 هزار و 739 مورد بوده است که این آمار نشاندهنده کاهش 6.7 درصدی در آمار طلاق است.

استانهای البرز با کاهش 41.2 درصدی ، تهران با کاهش 22.8 درصدی و استان سیستان و بلوچستان با کاهش 18.5 درصدی بیشترین میزان کاهش آمار طلاق را در میان استانهای مختلف کشور به خود اختصاص داده اند و این درحالی است که سه استان خوزستان با افزایش 14.3 درصد ،ایلام با افزایش 13.4 درصد و استان خراسان جنوبی با افزایش 12.7 درصد دارای رشد در آمار طلاق بوده اند.

افزایش 2.9 درصدی آمار ولادت

تنها واقعه ای که در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش داشته است آمار مربوط به ولادت بوده است بطوریکه در سال جاری یک میلیون و 310 هراز و 163 واقعه تولد رخ داده درحالیکه این آمار در سال گذشته یک میلیون و 273 هزار و 607 مورد بوده که نشان از افزایش 2.9 درصدی دارد.

استانهای قم ، با 7.3درصد ، بوشهر با 6 درصد و البرز و قزوین نیز با 5.5 درصد، بیشترین آمار افزایش ولادت را در میان استانهای کشور به خود اختصاص داده اند.