اتمام حجت رئیس سازمان میراث فرهنگی/ پلمپ آژانسها، رستورانها و هتلهای متخلف فقط با یک شاکی

محمد شریف ملک زاده در نشست اعضای ستاد مرکزی سفرهای کشور که پیش از ظهر دوشنبه در محل ارگ آزادی برگزار شد، گفت: بخشنامه ای را به تمام مدیران کل استان های کشور ارسال خواهم کرد تا اگر آژانس و یا هتلی حتی یک شاکی داشته باشد و یا بالاتر از نرخ مصوب از مراجعه کننده مبلغی را دریافت کرده باشد بعد از پایان تعطیلات و در روز هفدهم فروردین ماه پروانه آن آژانس به طور کل لغو می شود.

وی افزود: از درجه هتل های متخلف نیز یک درجه کسرخواهد شد. من این اختیار را دارم تا در برابر آژانس ها و هتل های متخلف برخورد جدی انجام دهم بنابراین به تمام مدیران نیز تفویض اختیار خواهم کرد.

ملک زاده بیان کرد: زمانی در مرحله اول به آژانس و یا مرکز اقامتی تذکر داده می شد اما اکنون این اتمام حجت را با تمام دفاتر خدمات مسافرتی و هتل ها خواهم کرد تا بهترین خدمات را در ایام نوروز به مسافران ارائه دهند.

وی افزود: از مسئولان در وزارت بهداشت نیز می خواهم که چنین برخوردی در مجتمع های بین راهی و رستوارن های داخل شهری و برون شهری نیز انجام شود چون خدماتی که آنها ارائه می دهند مستقیما با سلامت و جان مردم در ارتباط است و می خواهم در صورت مشاهده تخلف این مراکز صد در صد پلمپ شوند. در این زمینه هیچ اغماضی وجود ندارد.

ملک زاده ادامه داد: تمام دستگاهها و نهادها عزم خود را جزم کرده اند تا خدمات رسانی منسجمی در 31 استان کشور به گردشگران ارائه کنند به همین دلیل در طول مسیر جاده ها کارناوال های شادی به حرکت در می آید.

وی افزود: 31 اتوبوس کاروان شادی به مناطق مختلف کشور انتقال داده می شود تا کار خود را شروع کنند.

وی ادامه داد: در این کاروان ها برنامه هایی از جمله موسیقی های سنتی، نمایش تئاتر و ... که موجب شادی مردم شود، اجرا می شود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی گفت: سازمان میراث فرهنگی امسال آمار مسافران را اعلام نمی کند بلکه آمار مربوط به جابه جایی ها توسط سازمان حمل و نقل جاده ای، ریلی و هوایی انجام خواهد شد و سازمان میراث فرهنگی به صورت تخصصی آمار بازدید از موزه ها، هتل ها و محوطه های تاریخی را اعلام می کند.

وی گفت: سفارش کرده ام آماری که به خبرنگاران ارائه می کنند آمار حوزه تخصصی در سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی باشد.

ملک زاده از ارائه تخفیف مراکز اقامتی خبر داد و گفت: در طول ایام نوروز هیچ یک از مراکز اقامتی کشور افزایش نرخ ندارند بلکه بسیاری از مراکز از 10 تا 40 درصد نیز تخفیف خواهند داشت.