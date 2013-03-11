ساخت مجتمع پیام نور علی آبادکتول بلاتکلیف مانده است

رحمت الله نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دیدار با رئیس دانشگاه پیام نور کشور، خواستار تسریع در روند ساخت مجتمع پیام نور علی آبادکتول شد.

وی اظهار داشت: روند ساخت مجتمع پیام نور شهرستان علی آبادکتول ماههاست بلاتکلیف مانده و عملیات عمرانی خاصی در آن انجام نمی شود.

وی گفت: رئیس دانشگاه پیام نور نیز وعده داده است تا در بودجه سال 92این دانشگاه مبلغ قابل توجه ای را جهت اتمام ساختمان این دانشگاه تخصیص دهد.

نوروزی با اشاره به راه اندازی کمربندی نیمه کاره علی آبادکتول نیز گفت: این کمربندی هنوز قابل بهره‎برداری نیست زیرا هنوز امکانات اولیه آن فراهم نشده است.

نماینده مردم علی‎آبادکتول در مجلس شورای اسلامی اذعان داشت: نداشتن روشنایی، علائم راهنمایی و تقاطع‎های غیرهمسطح باعث ناامنی و خطرساز بودن این کمربندی شده است و تاکنون باعث کشته و زخمی شدن افراد زیادی شد.

نوروزی ابراز داشت: هر روز به تعداد این تصادفات در این کمربندی افزوده می‎شود و این ناامنی باعث دغدغه و نگرانی مردم این شهرستان شده است.

وی ادامه داد: با پیگیری‎های صورت گرفته وزیر راه و شهرسازی قول مساعد داده‎اند که در نزدیک‎ترین زمان ممکن این کمربندی را تکمیل کنند.

نماینده مردم علی‎آبادکتول در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از باز شدن کمربندی جدید این شهرستان گفت: ما گله داریم از اینکه این کمربندی با نداشتن امکانات و نیمه‎کاره راه‎اندازی شده است.

وی بیان داشت: لازم است در ورودی و خروجی شهرستان تقاطع غیرهمسطح زده شود و در تماسی که با وزیر راه و شهرسازی داشته‎ام قول دادند که در اسرع وقت تقاطع غیرهمسطح در ورودی و خروجی شهر، تقاطع مزرعه‎کتول و پیچک‎محله زده شود.