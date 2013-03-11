به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت داوران امیرمحمد یار احمدی، افروز فروزند و بهزاد صدیقی داوران نخستین جشنواره نمایشنامه‌خوانی "پارین" با تقدیر از محمد یعقوبی نویسنده‌ نمایشنامه‌" گل‌های شمعدانی" و شهرام کرمی نویسنده‌ نمایشنامه‌ "روایت‌های ساده از زندگی روزمره" آرا خود را به شرح زیر اعلام کردند:

رتبه‌ اول: نمایشنامه‌ "شاید دفعه‌ بعد" نوشته‌عطا صادقی

رتبه‌ دوم: نمایشنامه‌ "درباره‌ اِل اِی" نوشته‌ی امیررضا طلاچیان

رتبه‌ سوم: نمایشنامه‌ "سه قطعه‌سرسام گرفته"نوشته‌ پژند سلیمانی

این سه نمایشنامه به عنوان سه اثر برتر جشنواره نمایشنامه‌خوانی "پارین" برای چاپ در یک جلد کتاب به انتشارات افراز معرفی می‌شوند و دو نمایش "روایت های ساده از زندگیِ روزمره" نوشته شهرام کرمی به کارگردانی پیروز کرمی برای اجرا در سالن تماشاخانه"پارین" ونمایش"مرگ و کوانتوم" نوشته رضا آشفته به کارگردانی مهدی مقدم هم توسط روزبه حسینی دبیر جشنواره به عنوان اجرای اضافه بر وعده برای اجرا در کافه تراسِ مجموعه موزه زمان انتخاب شدند.

نخستین جشنواره نمایشنامه‌خوانی "پارین" به همت بهزاد مرتضوی مدیر تماشاخانه پارین و با رقابت 12 گروه نمایشنامه‌خوانی از 13 تا 18 اسفند در کافه "موزه زمان" برگزار شد.