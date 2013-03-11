شورای راهبردی سوادآموزی استان البرز تشکیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر رجبی با بیان این مطلب اظهار داشت: بر این اساس جلسات این شورا در سطح استان البرز سالی یکبار و در سطح شهرستانهای استان، سالی دوبار تشکیل جلسه خواهد داد.



وی افزود: با فعالیت این شورا، سیاست گذاری های لازم استانی، منطقه ای و پشتیبانی بر حسن اجرای برنامه های سوادآموزی اتخاذ می شود.



52 دستگاه خودروی سواری احتکاری در کرج کشف شد



معاون برنامه ریزی اداری مالی فرماندار کرج از کشف 52 دستگاه خودروی سواری احتکاری دراین شهرستان خبرداد مصطفی آجرلو" افزود: این 52 دستگاه خودرو از سوی یکی از نمایندگی های مجاز سایپا و دریکی از پارکینگ های عمومی احتکار شده بود.



وی ادامه داد: خودروهای احتکار شده شامل نیسان تینا، مگان، پراید، نیسان وانت بوده که فرد صاحب نمایندگی آن را به نام اقوام ،منتسبین و خود خریداری کرده بود .

آجرلو گفت: همچنین یک انبار احتکاری از خودروهای ایران خودرو نیز کشف شد که درآن 22 خودروسواری شامل سمند جی ال ایکس و پژو پارس بوده که مالکیت چهار مورد آن به نام مشتریان عادی به اثبات رسید و مابقی نیز در دست بررسی است تا مشخص شود از اقوام و منتسبین نمایندگی نبوده است.



وی اضافه کرد: ارزش ریالی خودروهای سواری کشف شده بالغ بر 30 میلیارد ریال است و پس از صدور حکم قانونی توسط تغزیرات حکومتی با نظر در شورای هماهنگی تعزیرات حکومتی استان البرز توزیع خواهد شد.



ایستگاه تاکسی برون شهری طالقان افتتاح شد



ایستگاه تاکسی برون شهری طالقان با حضور معاون عمرانی فرمانداری و سرپرست بخشداری مرکزی طالقان افتتاح شد.



بیش از 10 سال از آغاز به کار خط طالقان به اتوبان می گذرد، اما رانندگان و مسافران این خط، ایستگاه مناسبی برای انتظار نداشتند که با افتتاح این ایستگاه ساخته شده توسط فرمانداری سعی شده تا قسمتی از مشکلات رانندگان و مسافران خط طالقان به اتوبان برطرف شود.. زیرساختهای ارتباطی شهرستان طالقان به منظور برگزاری انتخابات ارزیابی شد.



زیرساختهای ارتباطی و مخابراتی طالقان برای انتخابات ارزیابی شد



زیرساختهای ارتباطی و مخابراتی شهرستان طالقان به منظور برگزاری انتخابات یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوارهای اسلامی شهر و روستاها ارزیابی شد.



در جلسه ای که با حضور رحیمی مدیرکل سیاسی و انتخابات استان البرز، ساسان دلاویز فرماندار طالقان، بخشداران شهرستان طالقان و همچنین معاونین مخابرات استان البرز و شرکت همراه اول برگزار شد، زیرساختهای مخابراتی شهرستان طالقان به منظور برگزاری صحیح انتخابات سال آینده مورد ارزیابی قرار گرفت.





