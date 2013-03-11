کاهش قیمت مرغ در روزهای آینده/ نگرانی مرغداران برای تأمین نهاده

حسین مقدم نیا در گفتگو با مهر درباره دلایل عدم کاهش قیمت مرغ با وجود توزیع مرغ های منجمد، گفت: در حال حاضر به دلیل بالا بودن قیمت گوشت قرمز و کم شدن آن در بازار به دلیل قاچاق، فشار بر روی گوشت سفید زیاد است.

وی با بیان اینکه متوسط قیمت مرغ زنده در کشور 4 هزار تومان است که با قیمتی نزدیک به 6 هزار تومان به دست مصرف کننده می رسد، تصریح کرد: تا 10 روز پیش متوسط قیمت مرغ زنده را 4400 تومان داشتیم اما کاهش آن تا به امروز حکایت از سیر نزولی قیمت مرغ در روزهای آتی دارد.

رئیس اتحادیه مرغداران گوشتی، میانگین قیمت مرغ گرم در یازده ماه اول سال را 4921 تومان و مرغ زنده را 3456 تومان عنوان کرد و با اشاره به نگرانی های تولیدکنندگان برای تأمین نهاده، گفت: برای جوجه ریزی ماه آینده - فروردین 92 -برای تأمین نهاده نگرانیم.

وی با تأکید بر اینکه نهاده باید به طور کامل در اختیار تولیدکنندگان باشد تا آنها بدون دغدغه و با انگیزه بتوانند به کارهای خود بپردازند، به این سئوال که آیا نهاده ها به اندازه کافی برای سال آینده ذخیره سازی شده اند، گفت: این موضوع را باید از وزارت صنعت پیگیری کرد.

به گفته مقدم نیا، برای سال آینده جوجه ریزی ماهیانه صد میلیون جوجه گوشتی پیش بینی شده است، به همین دلیل در سال آینده به 600 هزار تن نهاده در کشور نیاز داریم.

رئیس اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی با تأکید بر اینکه اگر نهاده نباشد، نباید انتظار تولید را داشت، خاطرنشان کرد: شرکت پشتیبانی دام 20 تا 30 درصد نهاده مورد نیاز مرغداران را تأمین می کند و مابقی نهاده باید توسط خود تولیدکنندگان از بازار آزاد تأمین شود و اگر نهاده به اندازه کافی در بازار نباشد بدون شک تولیدکننده امکان ادامه مسیر کار خود را نخواهد داشت.