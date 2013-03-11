سينما پنج بعدي در كاشمر افتتاح مي شود

علي اسماعيل پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد : اين سينما در بزرگترين بوستان شهر "بسيج" كه در موقعيت مناسبي براي استفاده تمامي شهروندان قرار دارد، ايجاد مي شود.

شهردار كاشمر افزود: با توجه به کمیسیون بند دو آیین‌نامه‌های سالن‌های نمایش فیلم و طرز کار آنها و دستورالعمل‌های ابلاغی راه‌اندازی و فعالیت‌های سازمان سینمایی کشور، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی با تاسیس سینمای پنج بعدی برابر ضوابط و مقررات موجود موافقت کرده است.

اسماعيل پور گفت: در راستای ارائه آخرین دستاوردهای سرگرمی‌های کودک، اسباب‌بازی و شهربازی، سینمای پنج بعدی در این كاشمر به زودی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی رونمایی می‌شود.

وی بيان كرد: با توجه به نبود سالن سينما و نياز به اين امر و به منظور پر کردن اوقات فراغت جوانان و خانواده‌ها، تصمیم به راه‌اندازی سينما پنج بعدي در کاشمر گرفته شد.

شهردار کاشمر با بیان اینکه هزينه اجراي اين طرح بالغ بر یک ميليارد ريال است، افزود: اين سينما دارای 18 صندلی با امکانات و تجهیزات روز و مدرن که از ايمني و کيفيت بالايي برخوردار است در ژارك بسيج افتتاح مي شود.