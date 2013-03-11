49 درصد متوفیان حوادث رانندگی زنجان در محل حادثه جان باخته اند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عبدالعلی رشتیانی افزود : براساس آمار پزشكی قانونی در 10 ماه اول سال جاری میزان تلفات جاده ای ناشی از تصادفات در محورهای مواصلاتی این استان 217 نفر بوده است.

وی اظهار داشت: این میزان تلفات 49 درصد در محل وقوع حوادث، 37 درصد در بیمارستان و 14 درصد در حین انتقال مصدومان به بیمارستان رخ داده است.

رئیس پلیس راه استان زنجان، از وقوع یک حادثه مرگبار رانندگی در اتوبان" زنجان – قزوین" خبر داد و گفت : این حادثه روز گذشته در كیلومتر 71 این محور به وقوع پیوست كه در این حادثه یك دستگاه اتوبوس با یك دستگاه پژو پارس برخورد كرد.

سرهنگ رشتیانی تاکید کرد: در این حادثه سرنشین سواری پژو پارس به نام "علیرضا – بدری"به شدت مجروح كه متاسفانه حین انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد.

وی افزود: كارشناس حاضر در صحنه علت این حادثه را عدم توجه راننده اتوبوس به جلو و بی احتیاطی راننده پژو پارس به علت حركت با سرعت كم در اتوبان اعلام كرده است.

امنیت، آسایش و آرامش جامعه در سایه رهبری مقتدرانه رهبر معظم انقلاب به وجود آمده است

رئیس کل دادگستری استان زنجان، با بیان اینکه امنیت، آسایش و آرامش جامعه در سایه رهبری مقتدرانه رهبر معظم انقلاب به وجود آمده است، تصریح کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران امروزه به برکت وجود مقام معظم رهبری و تحت ولایت ایشــــــان، با قدرت و قوت تمام، شاهد پیشرفت همه جانبه در جهان است.

جعفر گل محمدی در مراسم تودیع و معارفه دادستان عمومی و انقلاب ماهنشان و افتتاح ساختمان جدید دادگستری ماهنشــــان، ولایت فقیه را موجب اتحاد، انسجام و بالندگی نظام جمهوری اسلامی دانست و اظهار داشت: وجــــــود اختلاف سلیقه میان مسئولین امــــری طبیعی است، اما هدایت های روشنگرانه مقام معظم رهبری همه این اختلاف سلیقه ها را حــل کرده و اگر لحظه ای ولایت فقیه نباشد شاهد آشوب در مملکت خواهیم بود



وی خاطرنشان کرد: همه مسئولین نظام با اذن ولایت فقیه انجام وظیفه می کنند و همه سعی دارند تا با عمل به وظایف خود، آسایش و امنیت را برای مردم فراهم کنند



عالی ترین مقام قضایی استان زنجان، با اشاره به نقش خطیر قوه قضائیه در اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم گفت: تنها هدف و معیار قاضی، اجرای عدالت است و در محضر قاضی شئون اجتماعی افراد مهم نیست بلکه تنها انسانیت انسان ها مورد توجه قرار می گیرد.



گل محمدی، عدالت را مایه آرامش و سکون جامعه عنوان کرد و افزود: هر جا که هر کدام از عدالت ها مورد خدشه و تعدی قرار گیرد، این عدالت قضایی است که آن ها را تنظیم و به حالت عادی برمی گرداند.



وی، اجرا و عمل به قانون را سرلوحه اعمال قضات و کارکنان قوه قضائیه برشمرد و تصریح کرد: همه آحاد مردم از حقوق یکسان در برابر قاضی برخوردارند.



رئیس کل دادگستری استان در پایان با تقدیر از زحمات و خدمات یوسف عربلو دادستان پیشین ماهنشان، رحمان علیمحمدی را به عنوان دادستان جدید شهرستان ماهنشان معرفی کرد.



مراسم تودیع و معارفه دادستان عمومی و انقلاب ماهنشان با حضور رئیس کل دادگستری استان، معاونین رئیس کل دادگستری استان، دادستان عممی و انقلاب زنجان، ائمه جمعه شهرهای ماهنشان و دندی، فرماندار ماهنشان، رؤسای ادارات ماهنشان و دندی، اعضای شورای حل اختلاف و ستاد مردمی پیشگیری از وقوع جرم شهرستان ماهنشان و جمعی از مردم ماهنشان برگزار شد و یوسف عربلو دادستان عمومی و انقلاب ماهنشان پس از 8 سال خدمت در این شهرستان تودیع و رحمان علیمحمدی به عنوان دادستان جدید عمومی و انقلاب ماهنشان معرفی شد.



همچنین معاون اداری و مالی رئیس کل دادگستری استان زنجـــان در مراسم افتتاح ساختمان جدید ماهنشــــان گفت: ساختمــــان جدید دادگستــــری شهرستان ماهنشان در سه طبقه و در زمینی به مساحت 3500 متر مربع احداث، با اسکلت فلزی و سقف کامپوزیت، با استفاده از تکنولوژی های روز و اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 200 میلیون تومان احداث شده است



منصور بلباسی افزود: عملیات اجرایی ساختمان از اسفند ماه 88 آغاز شد و مهرماه امسال به صورت غیررسمی بهره برداری شد.