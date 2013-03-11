طرح ترافیکی در محدوده باغ بهشت همدان اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید حسن رضوی با بیان اینکه یکی از سنت‌های پسندیده ایرانیان یاد کردن از اموات و اسیران خاک است، اظهار داشت: این سنت در آخرین پنج‌شنبه و جمعه سال جلوه خاصی دارد که بیانگر بشارت سال نو، به اموات است.

وی با اشاره به اقدامات عمرانی و اجرایی در موقوفه باغ بهشت همدان از ابتدای تأسیس تاکنون نیز گفت: با توجه به افزایش جمعیت و سطح فاز نخست این موقوفه عملیات اجرایی فاز دوم و احداث قبور دو طبقه نیز در برنامه کاری قرار گرفت.

سرپرست اوقاف و امور خیریه شهرستان همدان عنوان کرد: با توجه به این‌که در روزهای پنجشنبه و جمعه آخر هر سال خیل عظیم جمعیتی به باغ بهشت همدان برای زیارت قبور سرازیر می‌شود، مدیریت ترافیکی ویژه‌ای در این محدوده نیاز است.

وی ادامه داد: از ساعت هشت صبح روز پنج‌شنبه (24 اسفندماه) تا ساعت 13 روز جمعه (25 اسفندماه) در راستای رفاه حال مردم برای تردد به باغ بهشت همدان محدودیت‌های ترافیکی خاصی در نظر گرفته شده است.

اجرای محدودیت ترافیکی در محدوده باغ بهشت همدان

رضوی با اشاره به هماهنگی‌های انجام شده با نیروی انتظامی، راهنمایی و رانندگی، آتش‌نشانی، هلال احمر و شهرداری همدان در پنجشنبه و جمعه آخر سال نیز گفت: بر اساس محدودیت ترافیکی در نظر گرفته شده همه کسانی که قصد ورود به باغ بهشت همدان از مسیرهای شمال، جنوب و یا شرق شهر را دارند، باید از چهارراه جاده مزدقینه به مسیر هدف تردد کنند.

وی با بیان این‌که 10 هزار پارکینگ در محوطه باغ بهشت برای تردد شهروندان در نظر گرفته شده است، گفت: دو هزار هکتار زمین نیز در راستای تسطیح در دست اقدام است تا به عنوان پارکینگ در اختیار قرار داده شود.

مردم از وسایل نقلیه عمومی برای ورود به باغ بهشت استفاده کنند

سرپرست اوقاف و امور خیریه شهرستان همدان با تأکید بر این‌که شهروندان در راستای زیارت قبور و رفتن به باغ بهشت حتی‌الامکان از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند، افزود: از طریق اتوبوسرانی به اندازه کافی اتوبوس برای تردد مسافران به مسیر باغ بهشت در اختیار قرار داده شده است.

وی با تأکید بر این‌که افراد نزدیک به محل باغ بهشت پیاده و دیگر شهروندان نیز از اتوبوس برای تردد استفاده کنند، متذکر شد: افرادی که مجبور به استفاده از وسیله نقلیه شخصی هستند نیز حتماً محدودیت‌های ترافیکی مشخص شده را در نظر گرفته و همکاری لازم را با نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی داشته باشند.

پیش‌بینی حضور 200 هزار نفر در پنجشنبه و جمعه آخر سال در همدان

رضوی با بیان این‌که پیش‌بینی می‌شود طی دو روز پنج‌شنبه و جمعه آخر سال نزدیک به 200 هزار نفر و 30 هزار وسیله نقلیه وارد باغ بهشت شوند، گفت: تمهیدات مورد نیاز در زمینه پارکینگ و فضا اندیشیده شده است.

وی عنوان کرد: مردم خیرات و مبرات خود را حتی‌الامکان به صورت نقدی به مستمندان بدهند.

رضوی همچنین خواهان عدم ورود هر گونه مواد خوراکی و آشامیدنی به محل باغ بهشت همدان شد و افزود: با توجه به وجود گرد و غبار در این محل مردم از آوردن هر گونه خوراکی و آشامیدنی خودداری کنند تا امر سلامت نیز مورد توجه باشد و از طرفی نیز نظم عمومی برهم نخورد.

سرپرست اوقاف و امور خیریه شهرستان همدان در پایان با بیان اینکه موقوفه باغ بهشت همدان در سال 42 احداث شده است، عنوان کرد: از سال 42 تا امسال 95 هزار نفر از مؤمنین و مؤمنان دیار همدان در این مکان به خاک سپرده شده‌اند.