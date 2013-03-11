کرج جزو چهار کلانشهر آلوده کشور قرار گرفت/حل مشکلات زیست محیطی نیازمند عزم ملی

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده قبل از ظهر دوشنبه در مراسم تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین اداره کل حفاظت محیط زیست البرز و شهرداری کرج که در سالن همایش مجتمع فرهنگی ورزشی میلاد شهرداری کرج برگزار شد، با بیان اینکه امسال برای اولین بار کرج جزو چهار کلانشهر آلوده کشور شناخته شد، اظهار داشت: تاکنون عزم جدی برای حل مشکلات زیست محیطی و آلودگی صورت نگرفته است.

وی با بیان اینکه در طول کمتر از 100 سال بیشترین تخریب رو بر روی کره زمین شاهد بوده ایم، اضافه کرد: کره زمین به شدت در حال تخریب است.

شهردار کرج ادامه داد: این ذخایر و منابع شاید در طول میلیاردها سال ذخیره شده و به انرژی تبدیل شده است.

آقازاده با اشاره به اینکه 85 میلیون بشکه نفت روزانه در جهان مصرف می شود، گفت: میزان جنگل ها و فضای سبز که ریه کره زمین و اکو سیستم زمین به فضای سبز متکی است در طول روز و سال در حال تخریب است و میزان تخریب به اندازی رسیده است که سران جهان برای حفظ محیط زیست و حفظ سلامتی بشر کنفرانس و جلساتی متعدد برگزار می کنند.

وی با بیان اینکه 10 سال پیش فرماندار انزلی بودم، افزود: طی 50 سال گذشته عمق تالاب انزلی کم شده است و عمیق ترین عمق این تالاب هشت تا 9 متر بوده ولی هم اکنون به سه متر رسیده است.

شهردار کرج تصریح کرد: این میزان کاهش از عمق تالاب فقط به خاطر فاضلاب انسانی و رسوب های فاضلاب ناشی از فعالیت های انسانی بوده است.

وی اظهار داشت: حدود 80 میلیون بشکه نفت در روز می سوزد و وارد جو کره زمین می شود و آلودگی ناشی از سوختن به جرم جو کره زمین اضافه می کند.

آقازاده ادامه داد: امروزه سیل ها، بهم خوردن اکو سیستم، بارندگی، زلزله و عدم تعادل محیط زیست را شاهد هستیم که همه اینها زنگ های خطر را برای بشر به صدا در آورده است.

ایران جزو کشورهای آخر جهان در جهت حفظ محیط زیست است

شهردار کرج گفت: کشور ما یکی از کشورهایی است که در جهت حفظ محیط زیست جزو آخرین کشورها است.

باید الگو کشورها برای حفظ محیط زیست باشیم

وی تصریح کرد: ادعای مسلمانی می کنیم و کشورمان تحت انقلاب اسلامی مدیریت می شود بنابراین فضا فراهم است که در جهت حفظ محیط زیست برای خیلی از کشورها الگو باشیم.

آقازاده ادامه داد: ایران در مقیاس با کشورهای همسایه یک کشور ثروتمند و دارای چهار فصل است و در برخی از بخش های کشور جنگل داشتیم و یا داریم و شاید خیلی خوب نتوانستیم محیط زیست و منابع را خوب مدیریت کنیم.

جاده ها در حال تبدیل به زباله دان شدن هستند

وی با بیان اینکه به طور کلی در راستای عدم حمایت از محیط زیست فقط مسئولان و مدیران مقصر نبوده اند بلکه مردم نیز مقصر هستند، اضافه کرد: اگر به شمال کشور سفر کنیم، چیزی نمانده است که اسم جاده ها را زباله دانی تغییر کند و انسان با دیدن این صحنه شرمش می شود. زباله ها در محدوده پراکنده ای پخش شده است.

شهردار کرج ادامه داد: این امر فرهنگ مردم را نشان می دهد و جمع آوری و ساماندهی این موضوع هزینه سنگین دارد.

وی گفت: در کشور خارجی که بودم مشاهده کردم نوجوانی قوطی نوشابه خود را بعد از مصرف به زمین انداخت که پیرزنی با مشاهده این صحنه قوطی را برداشت و در کیف خود گذاشت، مطمئن هستم آن نوجوان تا آخر عمر خودش این صحنه را فراموش نخواهد کرد بنابراین فرهنگ سازی در این زمینه نیازمند زمان و تلاش بیشتر است.

جمع آوری زباله در کره جنوبی دوبار در هفته است

آقازاده افزود: در 24 ساعت یک و نیم بار زباله های سطح کرج جمع آوری می کنیم و در تهران دو بار در 24 ساعت است ولی در کره جنوبی دو بار در هفته است.

وی ادامه داد: همه افراد در راستا حفظ محیط زیست شعار می دهند و هیچ فردی توجه جدی به این امر نمی کند و برگزاری مراسم در روز هوای پاک حل کننده این مشکلات نیست بلکه مجموعه دولت و مردم باید برخورد و تلاش جدی داشته باشند.

شهردار کرج تصریح کرد: فرهنگ سازی را باید به صورت ملی و از خودمان آغاز کنیم و سپس مراکز مختلف و در راس آن مردم مشارکت کنند و مطمئن هستم که در کمتر از دوره دو ساله به شرایط ایده آل می رسیم.