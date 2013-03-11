4 درصد اعتبار ملی برای حوزه آبخیزداری تخصیص یافته است

سید جمال موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: با وجود اینکه دولت توجه ویژه ای به حوزه آبخیزداری دارد ولی اعتباری که دولت به این حوزه اختصاص می دهد بسیار کم است و در این راستا شرایط را برای مدیریت منابع بسیار کم رنگ کرده است .



وی اظهار داشت: امسال تنها چهار درصد از اعتبارات ملی و 40 درصد اعتبارات استانی به اجرای طرح های آبخیزداری اختصاص یافته است.



معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی استان زنجان ، با اشاره به اینکه اعتبارات در این حوزه پاسخگوی نیازها نیست افزود: آبخیزداری، مدیریت هماهنگ، یکپارچه و قانونمند منابع طبیعی است.



موسوی تاکید کرد: با آگاهی از اهمیت آبخیزداری می توان مشکل بسیاری از مناطق را چه به لحاظ اکولوژیکی و چه اقتصادی حل کرد.



وی در ادامه گفت: در حال حاضر با اجرای طرح های آبخیزداری، از بروز سیلاب در استان جلوگیری می شود.



معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی استان زنجان یاد آورشد: جلوگیری از فرسایش خاک در استان از دیگر اهداف طرح های آبخیزداری است .



موسوی افزود: عدم اجرای طرح های آبخیزداری امکان بروز سیلاب در استان را افزایش می دهد.



وی تصریح کرد: در حال حاضر نقشه سیل خیزی بسیاری از اراضی استان آماده است که با اجرای دقیق طرح های آبخیزداری می توان از بروز خسارات جلوگیری کرد.



معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی استان زنجان افزود: مشارکت مردم در اجرای طرح های آبخیزداری روند اجرای سریع پروژه ها را به دنبال دارد.