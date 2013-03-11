سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با پیش بینی مشارکت حداکثری مردم در انتخابات سال آینده اظهارداشت: حضور و مشارکت حداکثری مردم در انتخابات می تواند به گذر از مرحله فعلی کشور از شرایط به وجود آمده ناشی از تحریم ها و ... کمک شایانی کند.

وی ادامه داد: در ماه های اخیر دشمنان نظام با استفاده از فشارهای اقتصادی و تحریم ها سعی در تضعیف روحیه مردم و ایجاد نارضایتی در جامعه داشتند که حضور پرشور مردم در عرصه های سیاسی و اجتماعی پاسخ محکمی به این توطئه هاست.

حسینی نقش رسانه ها برای برگزاری انتخابات رقابتی و سالم را مهم ارزیابی کرد و اظهارداشت: رسانه ها با بیان نکته نظرات و دیدگاه های مختلف ضمن ایجاد فضای رقابتی سالم به توسعه فضای عقلانی کمک کنند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه با تاکید بر تشکیل فضای معقول در کشور و تاثیر بالای رسانه ها در این زمینه گفت: حضور آگاهانه مردم و رسانه ها در انتخابات سال آینده می تواند پیوند محکمی بین نظام و مردم باشد.

حسینی گفت: رسانه ها می تواند در کنار معرفی برنامه ها و دیدگاه های تمامی کاندیداها در کنار اطلاع رسانی و شفاف سازی فضای کشور به رسالت تاریخی خود نیز عمل کنند.

وی در خصوص حمایت از مطبوعات محلی آذربایجان غربی برای رشد کیفی و کمی آنها، ادامه داد: روند توسعه کمی و کیفی مطبوعات این منطقه مطلوب بوده که مقرر شده طی چند ماه آینده نیز اعتبار حمایتی از این رسانه ها انجام شود.

ششمین جشنواره و نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های آذربایجان غربی از امروز تا 23 اسفند ماه امسال در سالن نمایشگاهی تازه تاسیس مجتمع فرهنگی و هنری ارومیه آغاز شد.

مطبوعات و خبرگزاری های آذربایجان غربی آثار و تولیدات خود را در 65 غرفه به نمایش گذاشته اند و بیش از 600 اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است که تعداد آثار ارسال شده در مقایسه با پنجمین دوره 20 درصد افزایش یافته است.

همچنی طی امروز با حضور محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سالن جدید نمایشگاهی مجتمع فرهنگی و هنری و فاز اول ساختمان دانشگاه علمی کاربردی واحد فرهنگ و هنر افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم اکنون در همایش مدیران کانونهای مساجد آذربایجان غربی حضور دارد.