درخشش جودوکاران تیم شهدای روستای جنداب قم در مسابقات چند جانبه جودو

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال امید صبای قم در هفته شانزدهم رقابت های لیگ برتر فوتبال رده سنی امید باشگاه های کشور به مصاف تیم فوتبال امید دبیری تبریز می رود.

بر اساس برنامه سازمان لیگ آزادگان که برگزار کننده رقابت های لیگ برتر فوتبال امید باشگاه های کشور است، دیدارهای هفته شانزدهم بازی های لیگ برتر امید روزهای میانی هفته آینده برگزار می شود و طی آن تیم فوتبال امید صبای قم در دیداری خانگی از تیم فوتبال دبیری تبریز تبریز پذیرایی خواهد کرد.

این دیدار به میزبانی شاگردان سیدمحسن بابامیری در تیم فوتبال امید صبای قم در زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی تختی شهر مقدس قم برگزار خواهد شد و طی آن صبا برای بهبود جایگاه خود از مکان دهم جدول به رتبه های بالای رده بندی لیگ برتر تلاش می کند.

امید های صبای قم در حالی از تیم فوتبال امید دبیری تبریز تبریز میزبانی می کند که در حال حاضر با کسب یک پیروزی، هشت تساوی و چهار باخت با کسب 11 امتیاز در مکان دهم لیگ برتر امید فوتبال کشورمان ایستاده اند و البته پیش از این بازی در قم میزبان ملوان بندر انزلی نیز خواهند بود.

جدال صبای قم با فولاد خوزستان در هفته سی و یکم لیگ برتر فوتبال

شاگردان عبدالصمد مرفاوی در تیم فوتبال صبای قم در هفته سی و یکم رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور به مصاف تیم فوتبال فولاد خوزستان می روند.

بر اساس برنامه سازمان لیگ برتر فدراسیون فوتبال، دیدارهای هفته چهاردهم از دور برگشت دوازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر باشگاه های کشور نیمه دوم فرودین ماه برگزار می شود و طی آن تیم فوتبال صبای قم در دیداری خارج از خانه میهمان تیم فوتبال فولاد خوزستان خواهد بود.

این دیدار به میزبانی شاگردان حسین فرکی در تیم فوتبال فولاد خوزستان در ورزشگاه تختی شهر اهواز برگزار خواهد شد و طی آن صبای قم برای بهبود جایگاه خود از مکان دهم جدول به رتبه های بالای رده بندی لیگ برتر تلاش می کند.

شاگردان صمد مرفاوی در تیم صبای قم در حالی به میهمانی تیم فوتبال فولاد خوزستان می روند که در حال حاضر با کسب هشت پیروزی، 13 تساوی و هشت تساوی با کسب 37 امتیاز و البته در مکان دهم لیگ برتر فوتبال کشورمان جای دارند و فولاد خوزستان با 52 امتیاز چهارم است.

درخشش جودوکاران روستای جنداب قم در مسابقات چند جانبه جودو

جودوکاران تیم اعزامی روستای جنداب قم به پیکارهای چند جانبه این رشته ورزشی با کسب مدال های رنگارنگ به کار خود پایان دادند.

یک دوره مسابقات چند جانبه جودو به میزبانی هیئت جودو استان قم برگزار شد و طی آن جودوکاران شرکت کننده در سالن شهدای دفاع مقدس مجموعه ورزشی نخلستان سپاه علی بن ابیطالب (ع) با یکدیگر به رقابت پرداختند و سرانجام مقام های اول تا سوم در اوزان مختلف برای تیم روستای جنداب قم به دست آمد.

در این پیکارها جودوکارانی از استان های قم، مرکزی و شهرستان ساوه نیز حضور داشتند و طی آن رقابت ها بین هفت تیم برگزار شد تا اینکه تیم شهدای جنداب قم با کسب سه مدال طلا توسط ابوالفضل حسنی، قاسم رضاقلی گل و محمدرضا اسماعیل گل و مدال نقره مهدی اسماعیل گل و محمدجواد اسماعیل گل توانست مقام سومی این دوره از رقابت ها را کسب کند.

