مصرف برق در خراسان شمالي 6 درصد كاهش يافت

حسين حيدرپور در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان كرد: در حال حاضر در خراسان شمالي 290 هزار و 730 مشترك خانگی، تجاری، اداری و صنعتی برق وجود دارد و در سال جاري تاكنون در مجموع، هزينه مصرف برق اين مشتركين بيش از 38 ميليارد تومان بوده است.

وي با بيان اينكه ميزان مصرف برق در اين استان در سال جاري به نسبت سال گذشته بر اساس واحد مگاوات ساعت بيش از شش درصد كاهش داشته است، اظهار داشت: اين در حالي است كه در سال جاري حدود 25 هزار مشترك به تعداد مشتركين شركت توزيع نيروي برق خراسان شمالي افزوده شده است.

حيدرپور اضافه كرد: اين كاهش ميزان مصرف در سال 90 به نسبت سال 89 نيز حدود 16 درصد روي داده بود و در اين سال با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و اصلاح قیمت حامل های انرژی، مشترکان برق خراسان شمالي بيش از 100 هزار مگاوات ساعت در مصرف برق صرفه جویی کرده بودند.

وي در ادامه تصريح كرد: میزان مصرف برق در این استان در حالی کاهش یافته که در این مدت آمار مشترکان برق ساليانه بين 20 الي 30 هزار مشترك افزایش داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام شركت توزيع نيروي برق خراسان شمالي در حال حاضر بیش از 80 درصد مشترکین برق خانگي استان از لامپ کم مصرف استفاده می کنند و جداسازی کنتورها نيز دربسیاری از مجتمع ها انجام شده است.

همچنين در حالي كه برق مصرفی خراسان شمالي از طریق سوخت های فسیلی نیروگاه های برق تامین می شود، در اين استان سالانه حدود یک میلیارد کیلووات ساعت برق از سوی مشترکان این شرکت در بخش های خانگی، تجاری و صنعتی مصرف می شود.

