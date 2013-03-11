به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد در مراسم افتتاح 11 هزار و 700 واحد مسکن مهر در منطقه پاکدشت تهران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در استان تهران از ابتدای دهه فجر بالغ بر 85 هزار واحد از 351 هزار و 112 واحد افتتاح می شود که امروز چهارمین سری افتتاح را در استان تهران داشتیم.

وی افزود: امروز 11 هزار و 700 واحد که در پاکدشت قرار دارد به بهره برداری می رسد که 3 هزار واحد آن امروز در سایت 8 هزار واحدی پروژه امام رضا (ع) افتتاح می شود.

نیکزاد با بیان اینکه 480 میلیارد تومان سرمایه گذاری در این پروژه ها انجام شده است، گفت: امروز پروژه میدان سپاه با حدود 12 کیلومتر رمپلوپ در شهریار افتتاح می شود و پس از آن میدان چیتگر را با 5.5 کیلومتر طول افتتاح می کنیم.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در مجموع 2 پروژه راه و 11 هزار و 700 واحد مسکن مهر امروز در استان تهران به افتتاح می رسد، اظهار داشت: 3 هزار واحد از سایت پروژه امام رضا (ع) باقی مانده که تا پایان دولت دهم به افتتاح می رسد.

وی با بیان اینکه در این سه پروژه 500 میلیارد تومان هزینه شده است، بیان کرد: تا پایان دولت دهم مسکن های مهر در شهر پردیس، پرند، اندیشه، پاکدشت، شهریار و رباط کریم به بهره برداری می رسد.

نیکزاد با اشاره به اینکه در کل کشور 4 میلیون و 300 هزار واحد مسکن مهر در حال ساخت است، بیان کرد 2 میلیون و 100 واحد به افتتاح رسیده است و از یک میلیون و 500 واحدی که در ابتدا دولت مبنا گذاری کرده بود 75 درصد به بهره برداری رسیده است.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: باقیمانده 4 میلیون و 300 هزار واحد در 6 ماهه سال آینده به پایان می رسد تا مسکن مهری که در دولت نهم شروع شده در دولت دهم به پایان برسد.

این عضو کابینه دولت دهم با تاکید بر اینکه مسکن مهر در دولتهای بعدی نیز ادامه پیدا می کند، گفت: در تمام 10 دولتی که جمهوری اسلامی داشته به بخش مسکن توجه ویژه ای شده و 33 درصد از سبد تورم مربوط به مسکن است بنابراین دولت ها توجه ویژه ای به این موضوع دارند.

نکیزاد افزود: امیدواریم در دولت های بعدی پروژه هایی از مسکن مهر بهتر توام با الگوی ایرانی - اسلامی به اجرا برسد.

وی در خصوص اینکه آیا به عملکرد خود در وزارت راه و شهرسازی انتقاد دارید، گفت: قطعا انتقاد دارم و وقتی هم در سالهای پیش با آیت الله مشکینی صحبت می کردم به من گفتند که باید مجاهدت و مراقبت کنید و برای همین با همه توان به مردم خدمت خواهیم کرد.

وزیر راه و شهرسازی در خصوص مسکن ویژه نیز گفت: در مسکن ویژه 30 درصد پول زمین دریافت و مابقی در اقساط ماهیانه یک میلیون تومان تحویل داده می شود.