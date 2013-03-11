به گزارش خبرگزاری مهر، این داروها نسخه های مصنوعی از رسوراترول -نوعی ماده شیمیایی آلی موجود در انگور قرمز- هستند و عقیده بر آن است که با افزایش فعالیت پروتئینی موسوم به SIRT1، تاثیر ضد پیری دارند. ماده رسوراترول در پوست انگور قرمز یافت می شود.

شرکت داروسازی GSK اکنون در حال آزمایش این دارو ها بر روی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو و پسوریازیس – نوعی بیماری پوستی شدید- است.

دیوید سینکلیر استاد ژنتیک دانشگاه هاروارد می گوید پیری می تواند در واقع یک رنج برگشت ناپذیر باشد.

به گفته وی افزایش سطح فعالیت SIRT1 موجب بهبود عملکرد سلول های ما شده و موجب می شود کمتر تنبل شوند.

تحقیقات پیشین بر روی موش ها، زنبور عسل و پشه ها نشان داده بود ترکیبات دارای SIRT1 عمر این موجودات را افزایش می دهند.

نتایج این تحقیقات درنشریه ساینس منتشر شده است.

دکتر سینکلر ادعا می کند آزمایش هایی را انجام داده اند که نشان می دهد این ترکیبات دارای SIRT1 تاثیر مستقیم بر روی سلامتی دارند.

علاوه بر این، این ترکیبات نتایج امیدوار کننده در برخی آزمایش ها بر روی بیماری های سرطان، بیماری های قلبی و عروقی، نارسایی قلبی، دیابت نوع دو، آلزایمر، پارکینسون، کبد چرب، اختلالات خواب و بیماری های التهابی مانند پسوزیاریس، آرتریت، آب مروارید، خستگی عضلانی، پوکی استخوان و کولیت از خود نشان داده اند.

اگرچه آزمایش های کنونی چگونگی تاثیر این ترکیبات در درمان این بیماری های مرتبط با سن را بررسی می کند اما محققان معتقدند در حال حاضر این ترکیبات را می توان برای تاثیرات پیشگیرنده شان بررسی کرد.

وی معتقد است درست مانند استاتین ها که امروزه برای پیشگیری از بیماری قلبی و سکته مغزی استفاده می شوند این ترکیبات نیز می توانند روند بروز بسیاری از بیماری ها را کند کنند.