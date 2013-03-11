ایران دچار سرطان مصرف انرژی است/تا 3 سال دیگر قادر به تأمین گاز مصرفی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر ذوالفقاری قبل از ظهر دوشنبه در مراسم تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین اداره کل حفاظت محیط زیست البرز و شهرداری کرج که در سالن همایش مجتمع فرهنگی ورزشی میلاد شهرداری کرج برگزار شد، اظهار داشت: در خصوص مدیریت مصرف و بهینه سازی در کشور دچار سرطان مصرف در همه ابعاد هستیم.

وی ادامه داد: مقدار مصرف انرژی در هر کشوری سنجش انجام می شود در کشور ما بیشترین بخش مصرف کننده انرژی بخش تجاری و خانگی است ولی در کشورهای صنعتی بخش مصرف انرژی در بخش تولید انجام می شود.

عمر ایرانی ها 20 درصد نسبت به میانگین جهان کوتاه تر است

وی تصریح کرد: بعد از هدفمندی سازی یارانه ها حدود سه برابر متوسط جهان برق، آب دو برابر متوسط جهان، بنزین 6 برابر متوسط جهان، گاز سه برابر، در بخش نان 6 برابر، شیر و تخم مرغ یک سوم، شکر 6 برابر، سویا یک بیستم، نوشابه چهار برابر، نمک دو برابر، ماهی یک سوم و دارو سه برابر متوسط دنیا مصرف داریم.

این کارشناس البرزی ادامه داد: تمام این موارد باعث شده تا طول عمر یک ایرانی 20 درصد نسبت به متوسط دنیا کوتاه تر باشد.

تا سه سال دیگر قادر به تامین گاز مصرف کشور نیستم

وی افزود: تا سه سال آینده قادر به تامین مصرف گاز کشور نیستم و در سال 1404 ناچار به واردات نفت خام به کشور خواهیم بود.

ذوالفقاری با بیان اینکه بهینه سازی مصرف سوخت از کجا باید آغاز شود، اضافه کرد: باید فرهنگ سازی صورت گیرد و این امر در طول مدت انجام می شود.

وی گفت: یکی از اصول بهینه سازی مصرف انرژی این است که مدیر ارشد ارگان به بحث بهینه سازی اعتقاد داشته باشد و باید در هر اداره ای مدیر مصرف انرژی داشته باشیم.

وجود 14 میلیون کولر گازی در کشور

این کارشناس البرزی تصریح کرد: بالای 14 میلیون کولر گازی در کشور وجود دارد که راندمان پایین دارد.

وی اظهار داشت: در بحث بهینه به دنبال افزایش راندمان کاش آلودگی زیست محیطی و کاهش مصرف انرژی هستیم و فکر نکنید بهینه سازی به دنبال این است که آسایش ما را کاهش دهد.

امانت دار خوبی برای محیط زیست نیستیم

مدیر اجرای طرح بهینه سازی مصرف انرژی در ادامه مراسم گفت: با بیان اینکه وابستگی انسان به طبیعت زیاد است و ما 10 درجه تغییرات را می توانیم تحمل کنیم، اضافه کرد: این امر بین تمام موجودات زنده دنیا جاری است و برخی ها به دلیل اینکه تحمل این تغییرات را ندارند

داوود صفایی افزود: آنچه امروز نگران کننده است تولید گاز گلخانه ای و گرمایش زمینی است که یکی از پدیده های است که ناشی از فعالیت بشری است.

صفایی گفت: یکی از وظایف مهم انسان ها این است که بتوانند از تکنولوژی استفاده کنند تا میزان مصرف وابسته به سوخت فسیلی را کاهش دهند.

مدیر اجرای طرح بهینه سازی مصرف انرژی اظهار داشت: 600 شهرداری مختلف آمریکا در سال 2007 توافق نامه ای امضا کردند که هفت درصد از تولید گازهای آلاینده را کاهش دهند بنابراین بشر در حال تلاش است که چند درصد از آلاینده های محیط زیست را کاهش دهند.

وی افزود: پدیده های امروز در حال شکل گرفتن است. یکی از پدیده های مخرب امروز گرمایش جهانی است که سبب بالا آمدن سطح آب های آزاد می شود و شهرهایی در نقاط مختلف دنیا از جمله در ایران مانند بندرعباس زیر آب می رود.

صفایی تصریح کرد: ما نگران تولید گاز و مصرف آن هستیم ولی نگران تولید گازهای گلخانه ای نیستیم.

تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین اداره کل حفاظت محیط زیست البرز و شهرداری کرج

بنا به پیشنهاد مشترک معوانت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده 190 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در خصوص کاهش اعتبارت هزینه ای دولت، اعمال سیاست های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست برای اجرای برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه و بازیافت با رویکرد توسعه پایدار این تفاهم نامه مابین اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز به نمایندگی حسن پسندیده به عنوان مدیر کل و سید علی آقازاده شهردار کرج در 6 ماده و دو نسخه منعقد می شود.

هدف از تنظیم و اجرای این تفاهم نامه اجرای کردن ماده 190 قانون برنامه پنجم توسعه به منظور بهینه سازی مصرف مواد و انرژی و فرهنگ سازی استفاده مناسب از منابع و ذخایر ملی با در نظر گرفتن توسعه پایدار است.