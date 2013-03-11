2.7 میلیون فقره اسناد هویتی در گلستان صادر شد

سیف الله ابوترابی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همچنین در 11 ماه امسال بیش از 21 هزار فقره ازدواج در استان ثبت شده است.

وی اظهار داشت: همچنین میزان ولادت در استان پنج درصد بیشتر از سال قبل بوده است و بیش از 38 هزار و 825 واقعه ولادت به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به راه اندازی آرشیو الکترونیکی گفت: از این پس ارائه خدمات ثبت احوال مکان محور خواهد شد و ارائه خدمات در محل سکونت افراد صورت می گیرد.

ابوترابی با اشاره به انتخابات آتی گفت: یکی از مدارک موردنیاز علاوه بر داشتن شناسنامه، داشتن کارت شناسایی ملی است.

وی از افرادی که فاقد کارت شناسایی ملی هستند خواست در زمان باقیمانده نسبت به تهیه آن اقدام کنند.