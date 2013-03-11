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۲۱ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۳۵

محمدی:

1260 گفتمان ديني در استان اردبيل برگزار شد

1260 گفتمان ديني در استان اردبيل برگزار شد

اردبیل – خبرگزاری مهر: دبير اجرایي طرح گفتمان ديني تبليغات اسلامي استان اردبيل از برگزاري هزار و 260 جلسه گفتمان ديني طی سال جاری در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام محمدي پیش از ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی با اعضای دبیرخانه طرح گفتمان دینی در اردبیل گفت: این گفتمان ها با هدف ارتقای سطح آگاهي و بينش فرهنگي و ديني اقشار مختلف مردم اجرا شده است.

وي اضافه کرد: از مجموع گفتمان های دینی برگزار شده، 750 جلسه در مركز استان و 510 جلسه در شهرستان ‌ها، بخش‌ ها و روستاهاي تابعه استان برگزار شد.

محمدي با اشاره به موضوعات اين گفتمان‌ها افزود: حجاب و عفاف، آسيب‌هاي اجتماعي، انقلاب اسلامي، جنگ نرم، روابط سالم، عرفان‌ها و نحله‌هاي انحرافي، اصول ديني، زن و خانواده و... از جمله مهمترین موضاعاتی بود که در این جلسات مطرح و بررسی شد.

وی فلسفه شهادت امام حسين (ع)، پاسخ به شبهات ديني، مهارت‌هاي زندگي، اخلاق، مهارت‌هاي زندگي، جهاد اقتصادي، آسيب شناسي فرهنگي، تقليد در تكاليف ديني و مناسبت‌هاي مذهبي را از دیگر عناوين اين گفتمان‌ها برشمرد.

دبير اجرایي گفتمانهاي ديني استان به اشاره به همكاري و تعامل ادارات و سایر دستگاه ها در برگزاری این گفتمان ها متذکر شد: آموزش و پرورش، كميته امداد، مدارس، دانشگاهها، هيئات مذهبي، كانون های فرهنگي تبليغي و جمعيت بانوان فرهيخته و فعال عرصه فرهنگي ديني در توسعه و گسترش جلسات گفتمان ديني نقش داشتند.

کد مطلب 2016258

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