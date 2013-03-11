1260 گفتمان ديني در استان اردبيل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام محمدي پیش از ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی با اعضای دبیرخانه طرح گفتمان دینی در اردبیل گفت: این گفتمان ها با هدف ارتقای سطح آگاهي و بينش فرهنگي و ديني اقشار مختلف مردم اجرا شده است.

وي اضافه کرد: از مجموع گفتمان های دینی برگزار شده، 750 جلسه در مركز استان و 510 جلسه در شهرستان ‌ها، بخش‌ ها و روستاهاي تابعه استان برگزار شد.

محمدي با اشاره به موضوعات اين گفتمان‌ها افزود: حجاب و عفاف، آسيب‌هاي اجتماعي، انقلاب اسلامي، جنگ نرم، روابط سالم، عرفان‌ها و نحله‌هاي انحرافي، اصول ديني، زن و خانواده و... از جمله مهمترین موضاعاتی بود که در این جلسات مطرح و بررسی شد.

وی فلسفه شهادت امام حسين (ع)، پاسخ به شبهات ديني، مهارت‌هاي زندگي، اخلاق، مهارت‌هاي زندگي، جهاد اقتصادي، آسيب شناسي فرهنگي، تقليد در تكاليف ديني و مناسبت‌هاي مذهبي را از دیگر عناوين اين گفتمان‌ها برشمرد.

دبير اجرایي گفتمانهاي ديني استان به اشاره به همكاري و تعامل ادارات و سایر دستگاه ها در برگزاری این گفتمان ها متذکر شد: آموزش و پرورش، كميته امداد، مدارس، دانشگاهها، هيئات مذهبي، كانون های فرهنگي تبليغي و جمعيت بانوان فرهيخته و فعال عرصه فرهنگي ديني در توسعه و گسترش جلسات گفتمان ديني نقش داشتند.