قدم زدن موجب آزادشدن آدرنالین و آرامش و نشاط می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شهریار اکبری افزود: مشاغل کم تحرک در بروز افسردگی موثر هستند و افراد شاغل باید در زمان استراحت تحرک داشته و در صورت امکان، در فضای باز حیاط قدم بزنند.

وی بیان داشت: ایجاد تنوع در زندگی روزمره، مرتب کردن برنامه کاری روزانه، استفاده از انگشتر یا ساعت مچی که یادآور خاطره خوبی باشد و ایجاد محیطی مناسب در محل کار، موجب تقویت روحیه و مقابله با فشارهای کاری می شود.

اکبری تغییر دکوراسیون محل کار به نحو دلخواه را برای رهایی از افسردگی شغلی موثر دانست و اظهار داشت: مصرف میان وعده های سالم و مقوی مانند مغز گردو، مغز بادام، فندق، موز و نان سبوس دار، تنوع در پوشش در صورت عدم مغایرت با قوانین محل کار و پرهیز از اختلاف و درگیری، تاثیر مطلوبی در پیشگیری از افسردگی و اضطراب در محل کار دارد.

این کارشناس ارشد روانشناسی تاکید کرد: اگر شاغلین از موقعیت کاری خود راضی نیستند، باید جنبه های مثبت آن را شناخته و به این موضوع فکر کنند که عده زیادی در آرزوی شغل و رتبه آنها هستند.

اطلاع رسانی به موقع رکن مهم دستیابی به تعالی سازمانی است

رئیس کمیته تعالی سازمانی بیمارستان شهید بهشتی یاسوج گفت: اطلاع رسانی رکن مهم دستیابی به تعالی سازمانی است و در همین راستا باید به صورت سریع و به موقع، افراد را از برنامه های موردنظر آگاه کرد.

امیر عنبری افزود: با برگزاری دوره های خودارزیابی در سازمان به صورت سازماندهی، برنامه ریزی، نحوه برنامه ریزی و کنترل مراحل اجرایی اهداف بهبود می یابد.

وی با بیان اینکه اجراي طرح تعالی سازمانی براي ارتقاء سطح کمی و کیفی بیمارستان ضرورت دارد، اظهار داشت: پروژه هاي تعريف شده در حوزه تعالي سازماني باید پیگیری و به واحدها ابلاغ و چگونگی اجرا و کنترل مورد پایش قرار گرفته و به کمیته گزارش داده شود.

عنبری توجه جدی همه اعضای کمیته تعالی سازمانی به برگزاری نشستهای مشورتی را در پیشبرد اهداف موردنظر موثر دانست و تصریح کرد: برقراری ارتباط با ارزیابان خارج از سازمان و تسهیل حضور در رقابت های ملی، به کارگیری تمهیدات لازم برای الگوبرداری سازمانی، هماهنگی داخلی با تیم های سازمانی و حضور در سمینارها، از دیگر مباحث برگزاری کمیته تعالی سازمانی بیمارستان شهید بهشتی بود.