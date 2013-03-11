نظارت هشت اکیپ دامپزشکی قم بر مراکز عرضه فرآورده های خام دامی

مهدی رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: از 26 اسفند ماه لغایت 13 فروردین ماه در روزهای غیر تعطیل هشت اکیپ های نظارتی متشکل از 6 اکیپ سیار و 2 اکیپ ثابت فعالیت می کنند.



وی گفت: اکیپ های روزهای تعطیل شامل سه اکیپ متشکل از 2 اکیپ سیار و یک اکیپ ثابت است که این اکیپ ها به صورت صبح و بعد از ظهر فعال هستند.



مدیر کل دامپزشکی استان قم بیان کرد: این اکیپ ها متشکل از 12 کاردان و کارشناس دامپزشکی همراه با 10 دکتر دامپزشک هستند.



وی گفت: وظایف این اکیپ ها نظارت بر مراکز عرضه فرآورده های خام با منشا دامی شامل قصابی ها، مرغ فروشی ها، ماهی فروشی ها، مراکز بسته بندی فرآورده ها، رستوران ها، تالارها، کبابی ها و کشتارگاه ها و خودروهای حمل فرآورده های خام دامی می شوند.



رفیعی بیان کرد: در سطح شهر با کشتارکنندگان غیر مجاز دام نیز برخورد خواهد شد.



وی گفت: در این راستا سال گذشته در طرح عید نوروز توسط اکیپ های دامپزشکی 13 تن و 817 کیلو از انواع فرآورده های خام دامی ضبط و از چرخه مصرف خارج شد و چهار مورد نیز به دادگاه معرفی شدند.



مدیر کل دامپزشکی استان قم بیان کرد: شهروندان در صورت مشاهده موارد غیر بهداشتی با شماره 1512 تماس حاصل کرده و مراتب را به اداره کل دامپزشکی اطلاع دهند.