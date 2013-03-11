ورود اشرار از مرزهای پاکستان به ایران/ مرزبانهای پاکستانی کنترلی بر مرز ندارند

سرهنگ براتعلی میرشکار فرمانده هنگ مرزی میرجاوه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت مرزهای این شهرستان اظهار داشت: بخشی از مرزهای میرجاوه محل تردد کاروان های خودرویی اشرار رو قاچاقچیان مواد مخدر بود که با اجرای طرح انسداد مرز تمامی معابر اصلی با ایجاد موانع مسدود شد. امروز دشتهای این منطقه توسط کانال و دیوار و مناطق کوهستانی نیز به وسیله سیم خاردار مسدود شده اند.

وی ادامه داد: بدون حضور مرزبانی تامین امنیت در مرزهای سیستان و بلوچستان شدنی نیست و ماموران با ایجاد کمین و گشت از مرزها دفاع و حفاظت می کنند.

به گفته فرمانده هنگ مرزی میرجاوه قاچاق کالا، مواد مخدر و انسان مهمترین جرایم این منطقه قبل از انسداد مرز بود که با اجرای طرح های مختلف امروز امنیت نقطه صفر مرزی تامین شده است.

وی با اعلام اینکه بیش از 6 تن مواد مخدر امسال در این هنگ کشف و ضبط شده است اظهار داشت: امسال درگیری کاهش یافته است اما 6 تن انواع مواد مخدر کشف و ضبط شده است. با انسداد مرز افراد اقدام به حمل مواد مخدر به صورت کوله بری می کند و هر فرد به طور میانگین 20 کیلوگرم مواد را جابجا می کند.

میرشکار با اعلام این که پاکستان هیچ کنترلی روی مرزهای خود ندارد افزود: نقطه صفر مرزی از سمت ایران امن است و ما هیچ مشکلی یا تهدیدی برای همسایه ها نداریم اما برخی از کشورها از جمله پاکستان مرزهای خود را به خوبی کنترل نمی کنند و اقداماتشان بسیار ضعیف است که همین امر منجر به ایجاد ناامنی در مرزهای ما می شود.

گفتنی است در بازدید خبرنگاران از مرزهای شرقی کشور آنها از یادمان شهدای حوادث تروریستی گروهک جندالشیطان در نقطه صفر مرزی بازدید کردند و یاد شهدا را گرامی داشتند.