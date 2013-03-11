ضرورت احیای مضاعف مساجد/نقش فضای مجازی در تبیین سبک زندگی

حجت الاسلام سید عباس مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر بر ضرورت احیای مضاعف نقش مساجد در جامعه تاکید کرد و گفت: متاسفانه ظرفیت های بی نظیر مساجد در جامعه مهجور مانده و حق این فضای عبادی و عرفانی آنگونه که باید ادا نشده است.

وی اظهار داشت: از بدو تولد اسلام مساجد پایگاه اصلی فعالیت های مختلف سیاسی و عبادی بوده و اگر فضای مساجد آنگونه که باید احیا شوند بی شک تاثیر زیادی در جذب اقشار مختلف مردم به ویژه جوانان خواهد داشت.

وی تاکید کرد: متاسفانه در حال حاضر فضای برخی مساجد تنها در هنگام اقامه نماز مورد بهره برداری قرار می گیرد حال آنکه فعالیت های فرهنگی و قرآنی و همچنین جلسات تربیت اسلامی، نشست های خانواده و جلساتی از این قبیل باید همواره در مساجد مورد توجه باشد.

حجت الاسلام مسعودی گفت: بهره گیری ازعلمای حوزه دین، کارشناسان و افراد نام آشنا در حوزه تربیت دینی و اسلامی در مساجد می تواند زمینه ساز حضور جوانان و نوجوانان در مساجد را فراهم آورد و بی شک فضای عرفانی مساجد آنها را از گزند آسیب ها و انحرافات دور نگه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: ائمه جماعات باید به گونه ای عمل کرده و به بیان مطالبی در منابر خود بپردازند که تنها یک قشر خاص و یک رده سنی محدود مخاطب آنها نبوده و روز به روز بر تعداد مخاطبان آنها افزوده شود.

مسجد مطمئن ترین پایگاه در برابر توطئه های دشمنان

مدیرکل تبلیغات اسلامی البرز مسجد را مطئمن ترین پایگاه و سنگر برای دفاع در برابر توطئه های داخلی و خارجی دشمنان دانست و گفت: امروز بیش از هر روز دیگردر معرض تهدیدها و توطئه های دشمنان داخلی و خارجی قرار گرفتیم از این رو تقویت فضای مساجد تلاش در جهت انس روز افزون جوانان و نوجوانان با این فضا کشور را در برابر هر گونه تهدیدی بیمه می کند.

حجت الاسلام مسعودی افزود: مسائل سیاسی و روز جامعه باید در مساجد تبیین و تشریح شود و ائمه جماعات باید بر تسلط بر امور روز جامعه در جهت آگاهی بخشی صحیح به عموم جامعه تلاش کنند.

وی با اشاره به فضای آلوده و مسموم رسانه های غربی تاکید کرد: اطلاع رسانی شفاف، کامل و به موقع در خصوص اخبار و وقایع کشور به عموم جامعه با وجود این رسانه های مسموم ضرورتی مضاعف یافته و بی شک در این مسیر رسانه های داخلی و افرادی که به هر نحوی تریبونی در اختیار دارند وظیفه سنگینی خواهند داشت.

حجت الاسلام مسعودی تاکید کرد: یکی از تریبون هایی که باید در جهت اطلاع رسانی دقیق و شفاف به عموم جامعه به کار گرفته شود تریبون مساجد است.

بهترین راه بصیرت افزایی تمسک به قرآن و آموزه های قرآنی است

مدیرکل تبلیغات اسلامی البرز با تاکید بر ضرورت بصیرت افزایی در همه حوزه های دینی، سیاسی، اقتصادی و غیره در شرایط کنونی بهترین راه تحقق آن را تمسک به قرآن و آموزه ای قرآنی دانست و گفت: قرآن نخستین مرجع عقاید احكام، اخلاق، آداب و شعائر اسلامی بوده و انسان‌ها باید قرآن را در متن زندگی خود جاری کرده و طعم هدایتش را بچشند و آن را از مهجوریت نجات بخشند.

حجت الاسلام مسعودی قرآن را قانون اساسی جامعه اسلامی ذکر کرد و گفت: شفای همه امراض روحی ما و همه بشریت، آشنایی با هدایت‌های قرآن مجید است كه بشر را از تاریكی‌ها به نور و روشنایی و از سقوط در منجلاب‌های فساد، نجات می‌دهد.

حجت الاسلام مسعودی ،بیان كرد: حضرت رسول اكرم(ص) امت خود را با قرآن، از سقوط در پرتگاه‌ها بیمه فرموده است كه تا دنیا،‌ دنیاست و جهان پایدار است، هر زمان دیدید فتنه‌های گوناگون به شما روی آورده و جهات عقلانی و انسانی شما در خطر افتاده به قرآن بازگشت كنید كه همه بلاها و تاریكی‌ها مرتفع و جامعه شما نو و جدید ‌می‌شود.

یکی از کارکردهای برجسته مساجد باید فعالیت های قرآنی باشد

وی با بیان اینكه یكی از كاركردهای برجسته مساجد فعالیت‌های قرآنی است، افزود: مسجد باید پایگاه اصلی فعالیت‌های قرآنی باشد؛ این كاركرد اگر در مساجد احیا شود، یقیناً می‌تواند زمینه جذب جوانان و نوجوانان را بیش از پیش فراهم كند؛ قرآن و مسجد برای ایجاد آرامش، یافتن سعادت دنیوی و اخروی به انسان داده شده است و از عنایات الهی محسوب می‌شوند.

وی افزود: دستگاه‌های متولی امور فرهنگی با توجه به وظیفه‌ای كه بر عهده دارند، می‌توانند در زمینه نشر آموزه‌های قرآنی در بین اقشار مختلف مردم به ویژه جوانان مفید واقع شوند.

فضای مجازی در تبیین سبک زندگی به کار گرفته شود

مدیرکل تبلیغات اسلامی البرز با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت تبیین سبک زندگی اسلامی در جامعه، مساجد را بهترین و برترین مدرسه آموزش سبک زندگی دانست و گفت: مخاطب این مدرسه عرفانی همه سنین و همه اقشار جامعه هستند از این رو بهترین جایگاه برای تعلیم سبک زندگی مساجد و فضای روحانی و عرفانی و اسلامی آن است.

وی همچنین با اشاره به گستردگی دامنه مخاطبان فضای مجازی اظهار داشت: فضای مجازی نیز باید به بهترین شکل در این مسیر به کار گرفته شود و بی شک نقشی اساسی در تبیین سبک زندگی اسلامی و ارائه آن به جهان خواهد داشت.

وی افزود: برای بومی‌سازی سبک زندگی اسلامی و ایرانی در فضای مجازی می‌توان به تبیین مصادیق پرداخت؛ یعنی اینكه زندگی گذشتگان و اجدادمان را كه در آن تمام جوانب اخلاقی را رعایت كرده و دور از هر گونه اسراف و چشم ‌‌و هم چشمی و اضطراب زندگی می‌كردند را در فضای مجازی ارائه دهیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی البرزتأكید كرد: ایجاد شرایط مساعد برای تحقق منویات مقام معظم رهبری در فضای مجازی می‌تواند به احیای زندگی اسلامی و ایرانی در این فضا كمک بسیاری كند.