پلمپ100دستگاه شهربازی در فارس/واگذاری تدوین استانداردها به بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی رهنما ظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت: شناسایی واحدهای تولیدی شهربازی ازعمده ترین فعالیت های است که سبب شده این اداره کل بتواند بازیرنظر گرفتن این وسایل موجب استاندارد شدن تولیدات این افراد را فراهم کند.

وی ادامه داد: در همین راستا تاکنون 460 وسیله شهربازی در استان فارس شناسایی شده که ازاین تعداد 410 دستگاه مورد بازرسی قرار گرفته است ، 120 وسیله موفق به دریافت گواهینامه ایمنی شده و 100 دستگاه نیز پلمپ شده است.

مدیر کل استاندارد استان فارس در ادامه به بازرسی های انجام شده توسط این اداره کل از آسانسورهای استان فارس اشاره کردو ابراز داشت: تاکنون در فارس 1200 گواهینامه ایمنی جهت آسانسورها صادر شده است.

رهنماهمچنین بیان کرد: چهار هزارو 370 ناظر سوخت، شش هزار و 220 وسیله سنجش(ترازو ، باسکول) ، 36 دستگاه شارژسیلندر در فارس توسط کارشناسان اداره استاندار استان مورد بازرسی قرار گرفته است.

وی سپس از کنترل کالاهای خارج استان توسط اداره استاندارفارس یاد کرد و افزود: در سال جاری دو هزار نمونه کالا خارج استان از مراکز عرضه تهیه و مورد نمونه برداری و آزمایش قرار گرفته شده است.

مدیرکل استاندارد استان فارس در مورد برنامه های این ارگان در زمینه حمایت از تولید داخلی نیز عنوان کرد: در سال جاری دو هزارو 250 مورد بازرسی از واحدهای تولیدی استان فارس انجام شده است که این تعداد نسبت به برنامه پیش بینی شده 130 درصد رشد داشته است.

واگذاری تدوین استانداردها به بخش خصوصی

رهنما در ادامه تصریح کرد: با توجه به اینکه فارس قطب کشاورزی کشور است و در این زمینه از ظرفیت بالایی نیز برخوردار است تلاش شده به لحاظ تدوین استانداردها نیز جایگاه فارس مطلوب باشدکه خوشبختانه هم اکنون استان به لحاظ تدوین استانداردهای صنایع غذایی دارای رتبه بالایی است.

وی اضافه کرد: در سال جاری هفت کمیته ملی در این اداره کل برگزارشده که در نتیجه آن 21 استاندارد تدوین گردیده است.

مدیرکل استاندارد استان فارس سپس از صاحبنظران در معقوله تدوین استاندارد ها درخواست کرد در امر تدوین استاندارد با این اداره کل مشارکت داشته باشند.

رهنماتاکیدکرد: براساس برنامه ریزی ها در سال آینده تدوین استاندارد ها به بخش خصوصی واگذار می شود.

وی همچنین به وجود 55آزمایشگاه همکار تائید صلاحیت شده درزمینه همکاری با اداره استاندارد استان فارس اشاره کرد و از سایر متخصصین دارای آزمایشگاه نیز درخواست کرد که با توجه به حرفه شان در تامین آزمایشگاهای مورد نیاز در استان با این اداره کل همکاری کنندتا بدین وسیله زمنیه لازم برای ارتقاء کالاهای تولیدی استان فراهم شود.