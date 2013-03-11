رزمايش خاتم الانبياء(ص) به اهداف نهايي خود رسيد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران ، امير سرتيب سيد علي محرابي معاون عمليات نيروي زميني با اشاره به برگزاري مطلوب مراحل طي شده اين رزمايش در دو روز گذشته تا كنون ، اظهار داشت: در ادامه اين رزمايش، در شب گذشته يگانهاي عمل كننده در عمليات شبانه موفق عمل كردند و با آفند شبانه موفق به پاكسازي منطقه از وجود دشمن فرضي شدند.



فرمانده رزمايش خاتم الانبيا(ص) نيروي زميني ارتش به استفاده از سيستم هاي كنترلي، مخابراتي، جنگ الكترونيك و عمليات رواني در اين رزمايش اشاره و تصريح كرد: همه نوع امكاناتي كه در اين نوع عملياتهاي نا همطراز مورد نياز بوده است با ايجاد موقعيت هاي دشوار مورد ارزيابي قرار گرفت و خوشبخاته در نهايت نيرو هاي عمل كننده از اين آزمون سر بلند بيرون آمدند.



معاون عمليات نيروي زميني ارتش با بيان اينكه رزمايش خاتم الانبياء امروز به پايان مي رسد، تصريح كرد: رزمايش به اهداف نهايي خود دست پيدا كرده است.