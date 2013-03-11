به گزارش خبرگزاری مهر، این دستگاه که به اندازه یک قوطی کبریت است در سیستم رایانه خودرو نصب می شود و داده ها را پیش از آغاز یک سفر به راننده انتقال می دهد.

اگر خودرو خراب شده باشد یا تصادفی داشته باشد به طور خودکار به خودروهای امداد گشت هشدار می دهد و موقعیت خودرو و ماهیت مشکل را اطلاع می دهد.

این دستگاه که توسط بنیاد خودروی سلطنتی RAC انگلیس ساخته شده رایانه های این مرکز را با اطلاعاتی در مورد چگونگی کار کردن خودرو به روز رسانی می کند. اگر نقصی شناسایی شود راننده یک تماس تلفنی، پیامک یا ایمیل دریافت خواهد کرد.

این جعبه سیاه همچنین مشکلات موتور و گیربکس را نیز تشخیص می دهد و باتری ها، آلترانانو، ترمز دریچه و فیلتر هوا را نیز بررسی می کند.