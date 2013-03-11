آزمايشگاه فاضلاب مركزي آبفاي هرمزگان بهره برداري شد

پریسا زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام مطلب فوق هدف از ساخت و تجهيز اين آزمايشگاه را نظارت عالي بر عملكرد آزمايشگاههاي تصفيه خانه هاي فاضلاب موجود در استان و كنترل كيفيت پساب تصفيه شده اعلام كرد.

وي افزود: اين آزمايشگاه شامل بخش هاي فيزيكي و شيميايي ، بيولوژي و ميكروبي بوده، و آزمايش ها بصورت هفتگي و ماهيانه از تمامي تصفيه خانه هاي فاضلاب استان جهت كنترل عملكرد مطلوب تصفيه فاضلاب صورت مي گيرد.

به گفته مدير كنترل كيفيت و بهداشت آبفاي هرمزگان در حال حاضر نمونه برداري از پسابِ تصفيه خانه هاي فاضلاب جزاير لاوان، ابوموسي ، هرمز و شهر بندرعباس انجام مي گيرد.