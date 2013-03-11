لایحه تعیین تعرفه های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تقدیم مجلس شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ، لایحه "تعیین تعرفه های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی" که بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیئت وزیران رسیده است، برای طی تشریفات قانونی از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد.

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: با توجه به تاثیر اقتصادی قابل توجه خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بر فعالیتهای دستگاه های اجرایی و بخش غیر دولتی و تحولات سریع فناوری در ارائه خدمات جدید در تجارت الکترونیکی و در راستای اخذ مجوز قانونی برای ردیافت وجه توسط مرکز یاد شده در ازای ارائه خدمات به متقاضیان بدون تحمیل بار مالی آن به دولت، لایحه "تعیین تعرفه های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی" برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس می شود.

بر اساس ماده این لایحه، به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اجازه داده می شود برای وصول بهای خدماتی که به متقاضیان ارائه می دهد، اقدام و وجوه حاصل را به عنوان درآمد اختصاصی که در قوانین بودجه سنواتی منظور می شود، به خزانه داری کل کشور واریز کند.



همچنین انوان خدمات مرکز یاد شده و تعرفه هر یک از آنها بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب شورای اقتصاد می رسد.