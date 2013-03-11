سرهنگ احمد چنداز در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به گفته سردار احمد مقدم فرمانده کل ناجا که سال ۹۱را امن ترین سال در طول سالهای بعد از انقلاب در کل کشور خواند، افزود: به طور قطع در این آمار تمامی شهرها و استانها موثر بوده‌اند که به طور طبیعی آبادان به عنوان یک شهر مرزی امنیت آن جزء عوامل موثر بوده است.



وی با بیان اینکه در آستانه نوروز برنا مه های مختلفی تدارک دیده شده است، از آمادگی کامل و مشغول به کار بودن 100در صدی نیروهای انتظامی در تمام ایام نوروز خبر داد.



وی تصریح کرد: در ناجا بر خلاف دیگر ادارات و نهادها از یک ماه پیش از شروع نوروز تمامی مرخصیها لغو می شود زیرا ایجاد امنیت و کنترل ترافیک از مهمترین اموری هستند که بیشترین سر و کار را با آنها داریم.



چنداز تصریح کرد: علاوه بر کلانتریها و پاسگاه ها، نیروهای انتظامی در بیش از ۱۵نقطه از شهر با استقرار در چادرهای پیش بینی شده به طور شبانه روزی به ارائه خدمات می پردازند.



وی با تاکید بر فعال بودن گشتهای انتظامی در طول ایام نوروز یادآور شد: نیروهای ما در قسمت ورودی شهر کار راهنمایی میهمانان و در تفرجگاه ها و مراکز تفریحی کار تامین امنیت را برای میهمانان نوروزی و شهروندان را بر عهده دارند.



فرمانده منطقه انتظامی آبادان گفت: همکاران ما امنیت مردم را بر آسایش خود مقدم می دانند.



سرهنگ چنداز از میهمانان نوروز و شهروندان آبادانی خواست تا در ایام نوروز از تردد با وسیله شخصی در مرکز شهر خودداری کنند.



وی با اشاره به قدیمی بودن بافت و ساختار شهرستان آبادان افزود: در ایام نوروز در خیابانهای امام خمینی(ره) (موسوم به ته لنجی ها)، امیرکبیر و مرکز شهر تراکم بسیار شدیدی داریم که ناشی از حضور میهمانان در آبادان است.



فرمانده نیروی انتظامی شهرستان آبادان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: برخی مسائل در شهر مربوط به نیروی انتظامی نیست اما بسیاری از مردم آن را وظیفه نیروی انتظامی و پلیس می دانند که از جمله آنها می توان به خرابی چراغهای قرمز و نصب علائم راهنمایی و رانندگی در داخل شهر (برعهده شهرداری) و در جاده‌ها (برعهده راهداری) اشاره کرد، نیروی انتظامی تنها کار نظارت را بر عهده دارد.



وی تصریح کرد: پلیس هیچ گاه از مردم جدا نیست بلکه تمامی کارهایش در راستای تعامل با آنان است.







