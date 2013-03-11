به گزارش خبرنگار مهر، آمارها نشان می دهد سرانه مصرف و هدر رفت آب در کشور ایران بیشتر از استاندارد های جهانی است.

در استان پر باران گیلان هم در سال های کم باران بخشی از زمین های کشاورزی دچار خشکسالی می شوند و خسارت هایی به بار می آید.

بنابراین مدیریت منابع آبی در استان گیلان که با داشتن 400 هزار هکتار زمین مزروعی و باغی از قطب های کشاورزی شمال کشور به شمار می رود از الزامات است.

اقتصاد استان گیلان بر محور کشاورزی استوار است

مدیر عامل آب منطقه ای گیلان گفت: در حال حاضر 2 تا 90 درصد 60 نوع محصول زراعی و باغی کشور که از سوی کشاورزان گیلانی تولید و عرضه می شود و کمبود آب بویژه در فصول بهار و تابستان می تواند زیان های جبران ناپذیری را به اقتصاد استان که بر محور کشاورزری استوار است، وارد سازد.

سیف الله آقا بیگی افزود: با توجه به اهمیت آب در بخش های مختلف کشاورزی، صنعتی، آبزی پروری، شیلاتی و تامین بهداشت عمومی از طریق آب آشامیدنی سالم و بهداشتی شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان به عنوان بنگاه مستقل آبیاری، 69 سال قبل با هدف توسعه و اصلاح امور آبیاری تاسیس شد.

وی اظهارداشت: این شرکت امروز با پذیرفتن مسئولیت های سنگین، ساخت و نگهداری از تاسیسات آبیاری، تامین، انتقال و توزیع آب را در وسعتی معادل 14 هزار کیلومتر مربع بر عهده دارد.

مدیر عامل آب منطقه ای گیلان گفت: این شرکت تلاش دارد ضمن بهره گیری از کارشناسان مجرب و تحصیلکرده ایرانی در مدیریت و برنامه ریزی منابع آب مشارکت مردم این سرزمین شمالی را در مدیریت بهتر آب جلب و با ساخت تاسیسات جدید آبیاری از جمله سد های کوچک و بزرگ بیش از پنج میلیارد متر مکعب آب مورد نیاز افزون بر 284 هزار هکتار از اراضی زیر کشت استان را در چشم انداز 20 ساله تامین کند.

احداث سدهای شهربیجار، پلرود، شفارود، دیورش و لاسک در گیلان

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت ساخت سد در تنظیم و مهار منابع آبی، کاهش هدرفت آب های سطحی و جاری سدهای شهر بیجار، پلرود، شفارود، دیورش و لاسک با توان ذخیره سازی افزون بر 390 میلیون متر مکعب آب در گیلان در حال ساخت است که با بهره برداری از این طرح ها علاوه بر تامین آب شامیدنی ساکنان شهرها و روستاهای شرق، غرب، جنوب و ناحیه مرکزی استان زراعت، باغداری، آبزی پروری و صنعت در استان احیا می شود.

بدون شک امروزه بشر در راستای رویه شتاب توسعه براي تامين آب مورد نياز با مسائل و مشكلات متنابهي مواجه است این در حالی است که محيط زيست و اكوسيستم هاي مبتني بر منابع آب با وقوع خشكسالي هاي متعدد و برداشت بي رويه از ذخاير آبی به ویژه در اقلیم های خشک و نیمه خشک با شرایط بحرانی روبرو هستند.

محدوديت منابع آبی، رشد سريع جمعيت و نياز به توليد مواد غذايي بيشتر در این مناطق باعث شده است كه بخش كشاورزي نسبت به ساير بخش هاي مصرف كننده آب تقاضاي بيشتري براي مصرف داشته باشد بنابراين مهمترين چالش بخش كشاورزي این مناطق در شرايط كنوني چگونگی توليد بيشتر غذا از آب كمتر است .

معاون برنامه ریزی استاندار گیلان در این ارتباط گفت: یکی از چالش های جهان امروز، بحران کم آبی است و برای رفع این مشکل کشورهای مختلف باید منابع آبی خود را به بهترین نحو مدیریت کنند.

محمد حسین اصغریان افزود: گرچه عوامل متعددی همچون تغییرات جوی و عدم ثبات در الگوهای بارندگی، افزایش جمعیت،گسترش شهرنشینی و توسعه فعالیت های کشاورزی و صنعتی منجر به افزایش سرانه مصرف شده است اما در این میان فاکتورهای دیگری همچون مدیریت سنتی در بهره برداری و مصرف آب درکشاورزی و مصرف غیراقتصادی منابع آب زیرزمینی نیز تاثیر قابل ملاحظه ای داشته و باعث افت شدید سطح آب های زیرزمینی در قالب بهره برداری بی رویه از چاه های نیمه عمیق و عمیق می شود.

وی با اعلام اینکه بخش كشاورزي با 92 درصد بزرگترين و مهمترين مصرف كننده آب در كشور به شمار مي رود، اظهارداشت: نقش آب در بخش توليدات كشاورزي از يك سو و محدودیت منابع آبی از دیگر سو استفاده بهينه از اين منبع كمياب را ضروري می سازد.

لزوم توجه به بهره وری آب کشاورزی در استان امری اجتناب ناپذیر است

معاون استاندار گیلان لزوم توجه به بهره وری آب کشاورزی در استان را امری اجتناب ناپذیر دانست و گفت: مديريت بهينه و صحيح منابع آب در كشور و این منطقه نيازمند تحولی عظيم است.

وی در ادامه با بیان اینکه براي تامين پايداري منابع آبی موجود مديريت يكپارچه و سيستمي در راستاي استحصال و بهره برداری بهينه آب با بكارگيري تكنولوژي هاي نوين بهره برداري حداكثر از اين منابع در برنامه ريزي ها امری حیاتی است، یادآورشد: تغییر شیوه مصرف با تاکید بر اصلاح الگوهای کشت رایج در بخش کشاورزی، مناسبترين و منطقي ترين راه در این زمینه به نظر مي‌رسد.

به هر ترتیب برنج به عنوان دومين غذاي اصلي مردم كشور نقش مهمي در تغذيه مردم ايران دارد، مصرف بسيار زياد آب برای رشد و نمو اين محصول از يك سو و محدودیت منابع آبی از سوي ديگر معرفی روش هاي جديد آبياري این محصول یک ضرورت است، در حال حاضر آبياري برنج به صورت غرقابي دائم در كشور مرسوم است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان گفت: برنج بعد از گندم دومين غله مهم در كشور محسوب مي شود.

ایرج بنیادی افزود: افزايش مصرف سرانه برنج در ايران دردهه هاي اخير و كاهش عرضه برنج در بازار جهاني، حركت برای توليد بيشتر برنج در کشور را توجيه پذير مي سازد.

وی اظهارداشت: براين اساس فعاليت هاي علمي و تحقيقاتي در زمينه آبياري برنج مي تواند ضمن كمك به مصرف صحيح آب در كشور ضامن تداوم و افزايش توليد اين غله راهبردي باشد.

مصرف صحيح آب ضامن تداوم و افزايش توليد برنج در کشور

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: منابع آب كره زمين در حال حاضر با بحران ها و چالش هاي نگران كننده اي همچون كمبود آب، عدم دسترسي به آب شرب بهداشتي و تميز، كنترل منابع آب و غیره دست به گريبان است.

وی با اعلام اینکه در حال حاضر حفظ پايداري منابع آب از اهداف نظام هاي مديريت منابع آب است، افزود: كشاورزي به عنوان بزرگترين مصرف كننده منابع آب، مديريت در دو بخش عرضه و تقاضاي آب اصلی مهم و حیاتی است.

وی در ادامه آب را يك عنصر كمياب دانست و یادآورشد: مديريت منابع آب بخشي از برنامه ريزي توسعه كشورها تلقي مي شود و هر كشوري بر مبناي ميزان منابع آب در دسترس، استراتژي و برنامه خاصي را براي بهره برداري بهينه از منابع آب موجود اجرا مي کند.

مهارآب های سطحی و مدیریت منابع آبی در استان گیلان نقش مهمی در توسعه صنعت کشاورزی دارد بنابراین باید به این بخش توجهی ویژه شود.

آب عامل و محرك اصلي كشاورزي در جهان به شمار مي رود، از اينرو طرح هاي آبياري نقش كليدي تاکنون در افزايش توليد محصولات كشاورزي در سطح جهان داشته است.

افزايش كارايي آبياري مهمترين راهكارهاي مقابله با کم آبی

فرماندار شهرستان رشت نیز در این ارتباط گفت: مديريت منابع آب پايدار در بخش كشاورزي مي تواند به طور همزمان به دو هدف پايداري كشت آبي براي امنيت غذايي و حفاظت از محيط طبيعي دست يابد.

سید ولی الله عظمتی استعداد کشاورزی این شهرستان بی بدیل دانست و بر ضرورت آبیاری به هنگام، صحیح و منطقی در منطقه تاکید کرد.

وی همچنین يكي از مهمترين و موثرترين راهكارهاي مقابله با کم آب، افزايش كارايي آبياري به همراه استفاده حداكثر از مقدار آب مصرفي در بخش كشاورزي دانست و اظهارداشت: بهبود مديريت منابع آب در بخش كشاورزي گامي مهم و موثر در مصرف بهينه آب، افزايش راندمان آبياري و توليدات محصولات كشاورزي محسوب مي شود و تنها راه پاسخ به تقاضاي روزافزون غذا بهره برداري بهينه از منابع آب براي كشاورزي و توليد بيشتر در ازاي مصرف كمتر است.

فرماندار رشت بر مدیریت بهینه منابع آب کشاورزی با هدف ارتقای سطح برداشت محصولات تاکید کرد و یادآورشد: اجرای طرح‌های کشاورزی در این شهرستان نیازمند حمایت بیش از پیش و گسترده است.

وی تصریح کرد: با توجه به سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی اجرای برنامه‌ های زیربنایی در حوزه کشاورزی به عنوان بخش مهم تولید و امنیت غذایی کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

آب عامل و محرك اصلي كشاورزي در جامعه

به هر حال توسعه بخش کشاورزی به عنوان یکی از حوزه‌های اشتغالزا و تامین امنیت غذایی کشور در اولویت برنامه‌های نظام است و مدیریت بهینه آب و بهره برداری حداکثری از آن در چرخه تولیدات کشاورزی اهمیت حیاتی دارد.

بدون شک حجم زیادی از منابع آب کشور به دلیل ضعف ساختار، تاسیسات سنتی و فرسوده کشاورزی در حوزه کشاورزی استفاده می ‌شود در حالیکه می ‌توان با مدیریت بهینه، حمایت از برنامه‌های توسعه آبیاری نوین و پشتیبانی از بهره برداران از هدر رفت این منابع ارزشمند جلوگیری کرد.