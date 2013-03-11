70 هزار همیار پلیس در کهگیلویه و بویراحمد فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسيني ظهر دوشنبه درآئين آماده باش نوروزي همياران پليس استان افزود: اين تعداد از دانش آموزان در سه دوره تحصيلي همیار پلیس هستند و آموزشهاي لازم را در این خصوص فراگرفته وكارت هميار پليس و حكم نیز دريافت كرده اند.

وی تذكر دادن برای بستنن كمربند ايمني، تلفن همراه، خوردن وآشاميدن، صحبت با همسفران و توجه به چراغها و علائم راهنمايي و رانندگي و سبقت غيرمجاز را از وظايف همياران پليس عنوان کرد.

حسینی افزود: در صورت تخلف یک راننده، همياران پليس مي توانند تخلف مربوط را يادداشت و درنخستين پايگاه وی را به ماموران معرفي كنند.

رئيس پليس راهور استان تصادفات را دومين عامل مرگ و مير عنوان کرد و افزود: رعايت قوانين باید به صورت يك فرهنگ عام در جامعه تثبیت شود.

حسینی با بیان اینکه فعاليت همياران پليس بعد از تعطيلات نوروزي نيز همچنان ادامه دارد، تصریح کرد: خودروهای متخلف در ایام نوروز متوقف شده و به پارکینگ منتقل می شوند.

وي افزود: همياران پلیس باید به اعضاي خانواده درمورد آمادگي خودرو قبل از سفر تذكرات لازم را ارائه دهند.