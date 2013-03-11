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۲۱ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۲۷

در ایام نوروز/

70 هزار همیار پلیس در کهگیلویه و بویراحمد فعالیت می کنند

70 هزار همیار پلیس در کهگیلویه و بویراحمد فعالیت می کنند

یاسوج – خبرگزاری مهر: رئيس پليس راهور کهگیلویه و بویراحمد گفت: در تعطيلات نوروزي امسال 70هزار هميار پليس در كهگيلويه وبويراحمد در جاده ها با پليس همكاري مي كنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسيني ظهر دوشنبه درآئين آماده باش نوروزي همياران پليس استان افزود: اين تعداد از دانش آموزان در سه دوره تحصيلي همیار پلیس هستند و آموزشهاي لازم را در این خصوص فراگرفته وكارت هميار پليس و حكم نیز دريافت كرده اند.

وی تذكر دادن برای بستنن كمربند ايمني، تلفن همراه، خوردن وآشاميدن، صحبت با همسفران و توجه به چراغها و علائم راهنمايي و رانندگي و سبقت غيرمجاز را از وظايف همياران پليس عنوان کرد.

حسینی افزود: در صورت تخلف یک راننده، همياران پليس مي توانند تخلف مربوط را يادداشت و درنخستين پايگاه وی را به ماموران معرفي كنند.

رئيس پليس راهور استان تصادفات را دومين عامل مرگ و مير عنوان کرد و افزود: رعايت قوانين باید به صورت يك فرهنگ عام در جامعه تثبیت شود.

حسینی با بیان اینکه فعاليت همياران پليس بعد از تعطيلات نوروزي نيز همچنان ادامه دارد، تصریح کرد: خودروهای متخلف در ایام نوروز متوقف شده و به پارکینگ منتقل می شوند.

وي افزود: همياران پلیس باید به اعضاي خانواده درمورد آمادگي خودرو قبل از سفر تذكرات لازم را ارائه دهند.

کد مطلب 2016295

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