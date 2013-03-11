به گزارش خبرنگار مهر، کيوان مراديان ميزان بدهي دانشجویان به صندوق را اعتباری بالغ بر 100 میلیارد تومان عنوان كرد و گفت: برخی از دانشآموختگان بیش از 15 سال از سر رسید اقساطشان میگذرد و درصورتی که این دسته از افراد اقساط خود را پرداخت کنند، 100 میلیارد تومان وارد چرخه صندوق میشود و برای ارائه وام به دانشجویان فعلی مورد استفاده قرار میگیرد.
وی ضمن تشكر از برخي از دانشجويان و دانشآموختگان بدهكار به صندوق كه اخيراً نسبت به پرداخت بدهيهاي خود اقدام كردهاند، از دانشجویان ديگر خواستار شد تا هرچه سریعتر نسبت به پرداخت بدهیهای خود اقدام کنند، چرا که هزینه ذکر شده مجدداً برای ارائه وام به دانشجویان فعلی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
به گفته رئيس صندوق رفاه دانشجويان همچنين راهکارهای حقوقي ديگري جهت برخورد با بدهکاران در دست پيگيري است.
رئیس صندوق رفاه:
بدهكاران صندوق رفاه دانشجويان براي تسويه حساب تا پايان اسفند فرصت دارند
رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارتعلوم، با بيان اينكه دانشجويان و دانشآموختگان بدهكار تا پايان اسفند ماه فرصت دارند كه بدهي خود را به صندوق پرداخت كنند، گفت: در غير اين صورت جريمه ديركرد براي آنها اعمال خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر، کيوان مراديان ميزان بدهي دانشجویان به صندوق را اعتباری بالغ بر 100 میلیارد تومان عنوان كرد و گفت: برخی از دانشآموختگان بیش از 15 سال از سر رسید اقساطشان میگذرد و درصورتی که این دسته از افراد اقساط خود را پرداخت کنند، 100 میلیارد تومان وارد چرخه صندوق میشود و برای ارائه وام به دانشجویان فعلی مورد استفاده قرار میگیرد.
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