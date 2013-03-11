به گزارش خبرنگار مهر، روزهای پایانی سال 91 و تسویه نشدن قراردادهای برخی گروه‌های تئاتری با واکنش‌های متعددی همراه است از همین رو از ساعتی پیش برخی از کارگردان‌ها، بازیگران، طراحان صحنه و لباس و همچنین آهنگسازان تئاتر به نشانه اعتراض به پرداخت نشدن معوقه‌ها و دستمزدهای خود بابت نمایش‌های تولید و اجرا شده در سال 91 در مقابل مکان اداره‌کل هنرهای نمایشی تجمع کرده‌اند.



در حال حاضر این هنرمندان با تجمع خود خواستار پاسخگویی مدیرکل هنرهای نمایشی درباره وضعیت تسویه قرارداد اجراهای سال 91 هستند. این در حالی است که هنرمندان تئاتر خیابانی نیز یکصد و 13 میلیون تومان بابت اجراهای عمومی خود در سال 91 از اداره‌کل هنرهای نمایشی بستانکار هستند.



اخبار تکمیلی بابت وضعیت این تجمع و پاسخ مدیران تئاتری به هنرمندان معترض متعاقبا منعکس خواهد شد.