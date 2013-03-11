نخستین جشنواره فیلم کار متولد شد/جای خالی کودکان کار در جشنواره کار

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود اکبری دبیر نخستین جشنواره ملی فیلم کار و معاون اطلاع رسانی سازمان اشتغال جهاد دانشگاهی صبح امروز 21 اسفندماه در نشست خبری که با حضور مجید مصاحبی دبیر اجرایی این جشنواره برگزار شد، گفت: سازمان همیاری اشتغال جهاد دانشگاهی، سازمانی تحت پوشش جهاد دانشگاهی است و یکی از اهدافی که در این سازمان دنبال می‌کنیم برگزاری جشنواره های متعدد موضوعی است که جشنواره ملی فیلم کار از این دست اهداف است.

وی در ادامه با اشاره به اهداف برگزاری این جشنواره گفت: مقوله کار در مملکت ما یکی از پدیده‌های مهم به شمار می‌آید از همین رو بنا داریم این مقوله را از منظر انسانی کار کنیم. در واقع دیدگاه فضیلت انسانی در قالب کار در جامعه را مورد بررسی قرار می دهیم.

دبیر نخستین جشنواره ملی فیلم کار افزود: محورهای پیش‌بینی شده برای برگزاری این جشنواره از جهت موضوعی بحث‌های مختلفی را در بر می‌گیرد و جدا از بحث اقتصادی، جنبه‌های اجتماعی و دیدگاه انسانی را نیز در نظر دارد. یکی دیگر از اهداف این جشنواره معرفی توانمندی‌ها و استعدادهای جوان در عرصه کارآفرینی است که این مقوله بدون کمک و همراهی فعالان سینمایی به‌ویژه هنرمندان صاحب تجربه در امر فیلمسازی محقق نمی‌شود.

وی در ادامه صحبت های خود با اشاره به این موضوع که این جشنواره به فرهنگ سازی پدیده کار و کارآفرینی کمک می‌کند، گفت: کمک به فرهنگ مستندسازی کار و ایجاد بانک اطلاعاتی در این زمینه از ضرورت‌های برگزاری این جشنواره است بنابراین مخاطبان ما در این جشنواره کارآفرینان، صاحبان هنر و جامعه دانشجویان و دانشگاهیان است تا بتوانیم در کنار هم به تعریف درستی از کار در دنیای انسانی برسیم.

بانک فیلم کار تشکیل می‌شود

اکبری با بیان این مطلب که ارتباط بین دنیای هنر و تولید تنگاتنگ است، تصریح کرد: یکی از اهداف برگزاری این جشنواره ایجاد بانک فیلم کار است.

وی در ادامه با اشاره به محورهای پیش‌بینی شده برای برگزاری این جشنواره بیان کرد: کار در نگاه ارزشی، کار و جامعه، سبک کار و کارآفرینی، کار و دانش از جمله محورهای اصلی این جشنواره است. از سوی دیگر در حوزه نگاه ارزشی به پدیده کار، فرهنگ اخلاق کار، کار در فرهنگ اسلامی و کار در تفریح و سلامت را مدنظر داشته‌ایم.

معاون اطلاع‌رسانی سازمان اشتغال جهاد دانشگاهی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به شورای سیاستگذاری این جشنواره گفت: شورای سیاستگذاری این جشنواره متشکل از علی احمدی رئیس سازمان همیاری اشتغال، علی معلم منتقد سینما، سیدهادی منبتی مدیرعامل پردیس سینمای ملت، قاضی نظام فیلمنامه‌نویس، مازیار رضاخانی دبیر جشنواره فیلم پروین و مجید مصاحبی دبیر اجرایی جشنواره فیلم کار است.

برگزاری جشنواره در دو بخش رقابتی و جنبی

در ادامه این نشست مجید مصاحبی دبیر اجرایی جشنواره فیلم کار با اشاره به کم و کیف برگزاری این رویداد فرهنگی خاطرنشان کرد: این جشنواره در دو بخش رقابتی و جنبی برگزار می‌شود. در بخش رقابتی فیلم‌های کوتاه مورد ارزیابی قرار می گیرد و در بخش جنبی فیلم هایی که با موضوعات کار در سینمای ایران ساخته شده، نمایش داده می شود و در نهایت علاوه بر بخش رقابتی بخش ویژه‌ای برای اهدای جایزه در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به مدت زمان فیلم‌هایی که متقاضی حضور در این جشنواره هستند، گفت: فیلمسازانی که تمایل دارند فیلم هایشان در این دوره از جشنواره نمایش داده شوند، آثار خود را از یک دقیقه تا 45 دقیقه با موضوع کار ارائه دهند.

مصاحبی در ادامه با اشاره به امتیاز این جشنواره نسبت به جشنواره های موضوعی دیگر افزود: یکی از ویژگی های برگزاری جشنواره فیلم کار این است که خود جشنواره موظف به تولید 40 فیلم با حوزه کار است که در این راستا توجه تولید را به شهرستان ها معطوف کرده‌ایم به این معنا که با توجه به شعب گسترده‌ای که سازمان اشتغال جهاد دانشگاهی در شهرستان ها دارد قرار است 65 درصد از این هزینه را به فیلمسازان شهرستانی اختصاص دهد و این طرح از مشهد مقدس شروع می شود و در نهایت بخشی با عنوان بهترین شهر کار ایران زمین با توجه به تولیدات و کارآفرینی در هر یک از شهرستان ها را انتخاب می کنیم.

انتخاب‌هایمان با وسواس است

دبیر اجرایی نخستین جشنواره ملی فیلم کار در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به دسته بندی فیلم ها گفت: این جشنواره در دو حوزه سینمای مستند، فیلم کوتاه و انیمیشن در دو بخش آزاد با موضوع کار و همچنین براساس محورهای این جشنواره برگزار خواهد شد. تندیس های جشنواره فیلم کار اندک است و در نظر داریم به بهترین اثر به صورت گزیده اختصاص دهیم. در واقع تندیس‌های این جشنواره را برای حفظ شأن موضوع کار با سخت‌گیری و دقت به برگزیده ها می دهیم.

اکبری دبیر سازمان اشتغال جهاد دانشگاهی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سال 91، سال کار و حمایت از سرمایه ایرانی نامگذاری شده بود چرا تمهیداتی فراهم نشد تا این جشنواره موضوعی در سال جاری برگزار شود، توضیح داد: درخواست ما برای مجوز برگزاری جشنواره خردادماه به وزارت ارشاد ارسال شد، اما صدور این مجوز با تاخیر بسیاری مواجه شد و ما مجبور شدیم به محض دریافت مجوز برنامه‌ریزی انجام دهیم بنابراین زمان را برای برگزاری این جشنواره در سالجاری از دست دادیم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چندی پیش جشنواره فیلم های صنعتی در جهاد دانشگاهی برگزار شد، آیا برگزاری جشنواره فیلم کار نوعی موازی کاری محسوب نمی شود؟، گفت: جشنواره فیلم های صنعتی، جشنواره ای بود که بحث های فنی و تکنولوژیک کار در حوزه خط تولید و مراحل فنی را مطرح می کرد. این در حالی است که این جشنواره موضوع کارآفرینی از دیدگاه انسانی را مطرح می کند.

مسعود اکبری در ادامه در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه کودکان کار تا چه اندازه‌ای در این جشنواره جا دارند، گفت: بحث کودکان کار در حوزه آسیب‌های اجتماعی مطرح می شود و از آنجا که جشنواره کار نگاه مثبتی به این مقوله دارد پدیده کودکان کار در این جشنواره مطرح نمی شود، اما طرح این سوال می تواند ایده ای برای سیاست‌گذاران این جشنواره باشد تا این موضوع را از نگاه درست و منطقی مورد بررسی قرار دهند.

مجید مصاحبی نیز در پایان این نشست در تکمیل این پرسش خاطرنشان کرد: اساسا بحث کودکان کار در تولید، بحث مورد نظر جشنواره نبود اما می‌توان با طرح این موضوع در جهت فرهنگسازی قدم های مثبتی برداشت.