۲۱ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۰۷

امیری:

400 خادم شاهد و ایثارگر در چهار محال و بختیاری تجلیل شدند/وجود هزار جانباز

شهرکرد – خبر گزاری مهر: رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران چهار محال و بختیاری از تجلیل 400 نفر از خادمین شاهد و ایثار گر در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی امیری پیش از ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از خادمین شاهد و ایثار گر با بیان اینکه از 400 نفر از خادمین شاهد و ایثارگر تجلیل می شود، اظهار داشت: از این تعداد خادم ایثارگر و شاهد 160 نفر از پرسنل بنیاد شهید و مابقی از خانواده معظم شهدا و ایثارگران و جانبازان هستند.

وی با اشاره به اینکه خدمت به خانواده شهدا و جانبازان امری بسیار مقدس است، بیان داشت: این امر به این دلیل مقدس است چون همسو با قطره های خون شهدا است.
 
امیری با بیان اینکه استان چهار محال و بختیاری با داشتن نیمه از جمعیت دو هزار 400 شهید و هزاران جانباز تقدیم نظام جمهوری اسلامی کرده، اذعان داشت: دنیای استکبار به دلیل وجود جانبازان و شهداء جرات نزدیک شدن به این نظام را ندارد.
 
وی عنوان کرد: شهدا و جانبازان و آزاده های این مرز و بوم در راستای حفظ دین و ارزش های دین و پایبندی این نظام جان خود را در این راه به خطر انداختند.
 
 رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران چهار محال و بختیاری تصریح کرد: خادمین جانبازان و ایثاراگران این انتظار را از مسئولین استانی و کشوری در راستای توجه و حمایت  بیشتر به خانواده شهدا و جانبازان دارند.
