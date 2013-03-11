400 خادم شاهد و ایثارگر در چهار محال و بختیاری تجلیل شدند/وجود هزار جانباز

به گزارش خبرنگار مهر، علی امیری پیش از ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از خادمین شاهد و ایثار گر با بیان اینکه از 400 نفر از خادمین شاهد و ایثارگر تجلیل می شود، اظهار داشت: از این تعداد خادم ایثارگر و شاهد 160 نفر از پرسنل بنیاد شهید و مابقی از خانواده معظم شهدا و ایثارگران و جانبازان هستند.

وی با اشاره به اینکه خدمت به خانواده شهدا و جانبازان امری بسیار مقدس است، بیان داشت: این امر به این دلیل مقدس است چون همسو با قطره های خون شهدا است.

امیری با بیان اینکه استان چهار محال و بختیاری با داشتن نیمه از جمعیت دو هزار 400 شهید و هزاران جانباز تقدیم نظام جمهوری اسلامی کرده، اذعان داشت: دنیای استکبار به دلیل وجود جانبازان و شهداء جرات نزدیک شدن به این نظام را ندارد.

وی عنوان کرد: شهدا و جانبازان و آزاده های این مرز و بوم در راستای حفظ دین و ارزش های دین و پایبندی این نظام جان خود را در این راه به خطر انداختند.