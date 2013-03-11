به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمد رضا فقیهی افزود: سال آینده 15 هزار و 500 دانشجو در قالب 113 کاروان شامل 67 کاروان ویژه متأهلین و مابقی ویژه مجردین به سرزمین وحی عزیمت می کنند.

وی با بیان اینکه ستاد عمره دانشگاهیان کشور در سه مقطع قبل، حین و بعد از سفر به سرزمین وحی، برنامه های فرهنگی اجرا می‌کند، اضافه کرد: ارسال بسته‌های فرهنگی، برگزاری همایش‌های استانی و برگزاری نشست های آموزشی از جمله برنامه‌های فرهنگی ستاد عمره دانشجویی کشور قبل از عزیمت دانشجویان به سرزمین وحی است.

به گفته وی در حین سفر نیز برنامه های فرهنگی از جمله توزیع بسته‌های فرهنگی، بازدیدهای ویژه دانشجویان از مکه و مدینه، برگزاری همایش ها در مکه و مدینه و اجرای ویژه برنامه هایی با هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری، صورت می گیرد.

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان کشور ادامه داد: دانشجویان از 23 مکان تاریخی شهرهای مکه و مدینه مانند مسجد استراحت، مسجد شیخین، محل ورود اسراء امام حسین(ع) به شهر مدینه و مکان صلح حدیبیه بازدید می‌کنند.

وی درباره اعزام دانشجویان به عتبات عالیات گفت: این اعزام ها به صورت استانی انجام می‌شود و از اوایل هفته آینده ثبت‌نام ستادهای عمره و عتبات دانشگاهیان استان ها آغاز خواهد شد. به دلیل اینکه سهمیه امسال محدود است، ثبت نام عتبات عالیات دانشجویان به صورت استانی انجام می شود.