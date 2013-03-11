اتاق فکر فرهنگ و هنر هرمزگان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین مرشدی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران ضمن تأکید بر این که مدیریت فرهنگی باید بر اساس خرد جمعی و مشاوره ای باشد گفت: نظر به گستردگی و شمولیت حوزه فرهنگ و هم چنین تأثیرپذیری اقشار مختلف می باید جهت کاهش آسیب ها و تهدیدها از شیوه مشورتی و جمعی در مدیریت فرهنگی استفاده کرد.
وی افزود: با توجه به این که بسیاری از تهاجم ها و حملات دشمنان به ایران اسلامی هم اکنون از طریق فرهنگ صورت می گیرد و هم چنین با توجه به سرعت سرسام آور تحولات و تغییرات دیگر جایی برای آزمون و خطا باقی نمی ماند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان اذعان داشت: در همین مدت اندک کمیسیون های مختلف برنامه و بودجه، اداری و نیروی انسانی، پیشگیری و نظارت، فرهنگی و هنری، پژوهش و آموزش، ارزیابی و تحول در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی راه اندازی شده است و تمام تصمیم ها در بخش های مختلف بر اساس مشورت و پس از بررسی و اعلام نظر کارشناسانه تصویب و اجرایی می شود.
حجت الاسلام مرشدی در خصوص اتاق فکر فرهنگ و هنر استان هرمزگان خاطر نشان کرد: این اتاق فکر مرکز اصلی ایده پردازی، ارائه پیشنهادات خلاقانه و مشورت جمعی در حوزه فرهنگ و هنر استان است که متشکل از افراد نخبه، اساتید مجرب، پژوهشگران برجسته، فعالان مطرح حوزه فرهنگ و هنر استان در رشته های مختلف، پیشکسوتان و ... است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان یادآور شد: هم اکنون استان هرمزگان بیش از هر زمان دیگر با توجه به شرایط خاص و بهره مندی از استعدادها و ظرفیت های مناسب و متعدد نیازمند تعقل، تفکر و ایده های نو و خلاقانه است و در جهت نیل به این هدف بزرگ از همه دل سوختگان به فرهنگ و هنر استان یاری می طلبیم.
وی ضمن تقدیر از نگاه ویژه و حمایت های بی دریغ استاندار هرمزگان گفت: نظر به دغدغه، حساسیت و تأکید خاص استاندار به حوزه فرهنگ و هنر استان و آشنایی و اشراف وی به مشکلات و موانع موجود؛ امیدواریم در آینده ای نزدیک شاهد تغییرات و تحولات اساسی در این بخش باشیم.
مرشدی افزود: هم اکنون مقدمات اوّلیه تشکیل اتاق فکر فرهنگ و هنر هرمزگان در دست انجام و پی گیری می باشد و در حال رای زنی های لازم جهت تعیین أعضاء هستیم و پس از تکمیل اوّلین جلسه آن به زودی برگزار خواهد شد.
بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان از تشکیل و راه اندازی اتاق فکر فرهنگ و هنر هرمزگان در اینده ای نزدیک خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین مرشدی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران ضمن تأکید بر این که مدیریت فرهنگی باید بر اساس خرد جمعی و مشاوره ای باشد گفت: نظر به گستردگی و شمولیت حوزه فرهنگ و هم چنین تأثیرپذیری اقشار مختلف می باید جهت کاهش آسیب ها و تهدیدها از شیوه مشورتی و جمعی در مدیریت فرهنگی استفاده کرد.
نظر شما