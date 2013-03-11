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۲۱ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۰۰

در استقبال از نوروز 92؛

مزار شهدای منطقه 7 در بهشت زهرا(س) گلباران شد

مزار شهدای منطقه 7 در بهشت زهرا(س) گلباران شد

به منظور پاسداشت ارزش ها و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر دوران جنگ تحمیلی ، جمعی از شهروندان محلات 19 گانه منطقه 7 ، مزار شهدای خود را در بهشت زهرا(س) غبار روبی و عطر افشانی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی حسین زاده رئیس اداره فرهنگی منطقه 7 با اعلام این خبرگفت: درجریان این اقدام فرهنگی و معنوی که به همت معاونت اجتماعی و فرهنگی منطقه و مدیریت محلات 19 گانه ترتیب داده شده بود، شرکت کنندگان با حضور در گلزار شهدای آرامستان بهشت زهرا(س) ، ضمن ادای احترام ، قرائت فاتحه و زیارت عاشورا به ساحت مقدس این جاوید مردان دوران جنگ تحمیلی، سنگ مزار آنها که در مناطق عملیاتی فکه ، سوسنگرد و سومار به درجه رفیع شهادت نائل آمده بودند را با گل و گلاب غبار روبی و عطر افشانی کردند.

به گفته وی، برگزاری دیدارهای مستمر با خانواده های معظم شهدا و ایثارگران نیز یکی دیگر از برنامه های اداره فرهنگی منطقه 7 در قالب طرح استقبال از نوروز است.

کد مطلب 2016308

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